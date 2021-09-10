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影／進廁不到十秒遭敲門他怒轟？英國人誤解台灣的五件事

▲初來台灣的英國人，曾經有過哪些文化誤會呢？（圖／黃日鴻 James in Asia 授權）
▲初來台灣的英國人，曾經有過哪些文化誤會呢？（圖／黃日鴻 James in Asia 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-10 18:00:00

科技資訊逐漸發達，世界之間的距離也隨之縮小，在現代每個人都有機會接觸到外國人，然而不同的文化、成長背景，也常常會讓兩個來自不同地方的人有不一樣的認知。Youtube頻道「黃日鴻 James in Asia  」身為英國人的他，這次就要來和大家分享，自己初來台灣時，誤會台灣人的五件事。

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▲超商店員的「歡迎光臨」，曾被他誤會成「Morning Morning」。（圖／黃日鴻 James in Asia     授權）

首先第一個是便利商店，敬業的店員會對每一個進門的客人高喊「歡迎光臨」，但由於客流量大，加上值班時間長，有許多人會在快速重複的情況下，唸得很像英文的「Morning Morning」，這也讓外國人對此感到一頭霧水，「明明是下午，為什麼要說早安呢」？




再來還有上廁所的文化， James表示，自己曾經在某間餐廳想上廁所，結果才剛進門，就聽見敲門聲，這讓他誤以為對方非常沒有禮貌，因為在英國，敲門代表的是「催促、不耐煩」，但在朋友解釋之後，他也清楚了解，原來這在台灣只是「確認有沒有人」而已。


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▲在英國，對廁所敲門意味著「催促、不耐煩」。（圖／黃日鴻 James in Asia     授權）

最後，由於是混血兒的緣故，在台灣的 James 經常會被朋友詢問國籍，但是由於有些人英文表達不佳，常常會用到動物的「混種」，而非人的「混血」，這也使他一開始感到很不習慣。影片中還有許多 James 誤會台灣人的地方，如「親近的人會更沒禮貌」、「問很多問題」等，在在顯示了兩國的文化差異。（文字編輯：沈傳恩）


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▲有些人英文用詞不準確，讓一開始來台的James感覺不禮貌。（圖／黃日鴻 James in Asia     授權）

▶感謝授權：黃日鴻 James in Asia
原始影片：https://youtu.be/2BHClshMaoE

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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