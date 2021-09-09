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成大特聘教授蔣鎮宇 獲STAIR AWARDS終生研究獎

▲成大生命科學系特聘教授蔣鎮宇（左）近幾年研究環境微生物多樣性的探討及利用，結合教育部推動的大學社會責任計畫，以環境微生物降解汙染物以及落實友善農法，並榮獲教育部大學社會責任計畫全國展最佳實踐獎（圖／蔣鎮宇提供）
▲成大生命科學系特聘教授蔣鎮宇（左）近幾年研究環境微生物多樣性的探討及利用，結合教育部推動的大學社會責任計畫，以環境微生物降解汙染物以及落實友善農法，並榮獲教育部大學社會責任計畫全國展最佳實踐獎（圖／蔣鎮宇提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-09-09 22:04:39

印度 STAIR 進步論壇日前舉辦2021年第一屆科學技術學術、創新和研究獎（STAIR獎）徵選活動，全球共24個國家專家學者提出申請，成功大學生命科學系特聘教授蔣鎮宇不僅獲頒終生研究獎殊榮，更為成大與國內學術界爭光。

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STAIR獎主要宗旨是為給予擁有非凡學術研究成果，且能對學術研究界承先啟後的學者，本獎項共分學術獎、創新獎和研究獎等三大項。其中，獲頒終生研究獎的基本條件，為發表超過50篇期刊論文、SCOPUS的引用率( h–index )需要15分以上，和曾培育1名以上的博士，而評選的條件，則是針對研究者是否具有超群的研究能量，和其研究對學術圈是否有極大貢獻等2點給予評分。


蔣鎮宇所發表的期刊論文，尤其是收錄在SCI的論文便高達157篇，其中61% 為通訊或第一作者，H-Index = 31，3,648被引用次數總和，如此亮麗成績，在生命科學類 學術領域堪稱少數。蔣鎮宇主要專研系統分類及族群演化研究、苔蘚植物、親緣地理學，對於植物分類學、物種演化、族群遺傳亦研究甚深。其主要研究方向在探討東亞的動植物物種，及族群受到冰河時期影響現今的地理分布，也就是所謂親緣地理的模式。


2004年因為在這個領域先驅的研究，榮獲美國科學促進會(AAAS)的會士，近幾年來，蔣鎮宇研究旨趣則轉型至環境微生物多樣性的探討及利用，結合教育部推動的大學社會責任計畫，以環境微生物降解汙染物以及落實友善農法，2019年率領成大微生物科技團隊，榮獲教育部大學社會責任計畫全國展最佳實踐獎。


蔣鎮宇不僅研究成果豐碩，更曾獲頒日本植物學會最佳論文引用獎 (The Most Cited Paper Award, JPR, Botanical Society of Japan)及國科會研究傑出獎、教育部生技創新創業獎，更屢獲中國生物學會研究成就獎及國科會甲種獎等多項殊榮，並受到美國科學促進會 (AAAS)以及中國生物學會(台灣)肯定。

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