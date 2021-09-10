COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

全新 Honda FIT 汽油版先登場 74.9 萬比預售更便宜

▲ 全新 Honda FIT 汽油版先登場 74.9 萬比預售更便宜
▲ 全新 Honda FIT 汽油版先登場 74.9 萬比預售更便宜

2GameSome - 有車賞

2021-09-10 16:25:00

FIT HOME汽油版將於9/11店頭上市，正式建議售價 74.9 萬元整，汰舊換新正式建議售價69.9萬。e:HEV油電版將於12月正式登場，預接單售價 86.9 萬元整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Honda 獨有的「車室空間極大化，機械空間極小化- Man Maximum Machine Minimum」思想，致力於開創突破性的「四大舒適感」架構設計。


  • FIT 致力於完全消除前方視野的盲點和壓迫感，採用全新車體結構設計思維，並以毫米為單位調整 A 柱的位置和傾斜度，更搭載全平整儀表控台及去除遮光罩的TFT彩色液晶儀表，創造出「視野的舒適」。
  • FIT 新一代座艙採新世代高質感體感紓壓 G-frame 皮布雙織座椅，接觸面採用 NATURAL TEXTILE 透氣親膚，織布表層抗汙加上底層防水布設計，搭配質感細膩的 PRIME SMOOTH 高質感皮料，讓使用者被柔軟包覆；椅背與椅墊內均採用全面支撐骨盆到腰椎的加厚大面積樹脂製內襯，讓使用者可愉悅地享用「乘坐的舒適」。
  • FIT 考量到全員的便利舒適，搭載Honda專利、變化多端的ULTRA SEAT多功能變化座椅，包含彈性U模式（後座椅 6 / 4 分離傾倒打平）、超長 L 模式（後座椅前倒 + 助手席前座後倒）、增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊），提供多樣的座椅模式變化，讓車室靈活度及便利性更為提昇。此外，搭載 8 吋觸控式音響主機，內建收音機/USB/藍牙音樂與免持聽筒，更可與智慧型手機連結 (Apple CarPlay/Android Auto)；搭載「EPB 電子式駐車煞車」及「BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統」等配備。
  • FIT 標配新一代 Honda SENSINGTM 智慧安全主動防護系統、4 輪碟煞、搭配進化之懸吊及轉向系統。新世代 Honda SENSING 以最新 100 度超廣角攝影機搭配新世代影像處理晶片，使原有功能外，更多了夜間行人辯識、對向左轉車碰撞預防及自行車對應等嶄新功能，結合完善的主被動安全科技。
此外，e:HEV 油電版本引擎效率高，鋰電池壽命長效率高，中低速行駛時    以鋰電池搭配引擎發電供應電力，驅動具備 2.4L 汽油引擎水準扭力的電動機帶動車輛行駛；高速時，讓處於內燃機效率峰值的引擎直接驅動，兼具電動車性能及汽油車的便利性。

FIT 將同步推出新世代雙動力，以 Fun To Drive 為概念。HOME汽油版將搭載 DOHC i-VTEC 地球夢引擎，以低油耗、高輸出的絕佳特性，達到優異性能表現。       

e:HEV 油電版採用 i-MMD雙馬達油電複合動力系統，如同純電動車隨傳隨到的飽滿加速。

FIT「e:HEV」可高次元融合電動機及引擎優點，實現油耗經濟性及獨特駕駛樂趣。在一般道路行駛情況下，以類電動車概念、大多以電動機行駛。在高速巡航等引擎的效率高於電動機的領域，是以引擎行駛。「e: HEV」在 EV、HYBRID 及引擎三模式，皆能發揮優異的動力及油耗表現。

 Honda 以實現『無交通事故的社會』為 2030 年品牌願景，希望透過安全技術及教育讓駕駛人、乘員、行人都能在安全性的前提下，充分體驗 Honda 的移動樂趣。FIT 承襲 Honda 獨創的 G-CON 技術，及 ACE鋼骨結構車體先進相容工程結構，以廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量，造就優異車體結構；在車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任。

FIT 更以高安全規格標配搭載以 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統為首等 27 項主被動安全系統，以全方位的主被動安全配置，體現 Honda 對「提昇自我保護能力」、「減低對方車輛的傷害」、「減低對路人的傷害」的努力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀