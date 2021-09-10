▲ 全新 Honda FIT 汽油版先登場 74.9 萬比預售更便宜

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FIT 致力於完全消除前方視野的盲點和壓迫感，採用全新車體結構設計思維，並以毫米為單位調整 A 柱的位置和傾斜度，更搭載全平整儀表控台及去除遮光罩的TFT彩色液晶儀表，創造出「視野的舒適」。

FIT 新一代座艙採新世代高質感體感紓壓 G-frame 皮布雙織座椅，接觸面採用 NATURAL TEXTILE 透氣親膚，織布表層抗汙加上底層防水布設計，搭配質感細膩的 PRIME SMOOTH 高質感皮料，讓使用者被柔軟包覆；椅背與椅墊內均採用全面支撐骨盆到腰椎的加厚大面積樹脂製內襯，讓使用者可愉悅地享用「乘坐的舒適」。

FIT 考量到全員的便利舒適，搭載Honda專利、變化多端的ULTRA SEAT多功能變化座椅，包含彈性U模式（後座椅 6 / 4 分離傾倒打平）、超長 L 模式（後座椅前倒 + 助手席前座後倒）、增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊），提供多樣的座椅模式變化，讓車室靈活度及便利性更為提昇。此外，搭載 8 吋觸控式音響主機，內建收音機/USB/藍牙音樂與免持聽筒，更可與智慧型手機連結 (Apple CarPlay/Android Auto)；搭載「EPB 電子式駐車煞車」及「BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統」等配備。

FIT 標配新一代 Honda SENSINGTM 智慧安全主動防護系統、4 輪碟煞、搭配進化之懸吊及轉向系統。新世代 Honda SENSING 以最新 100 度超廣角攝影機搭配新世代影像處理晶片，使原有功能外，更多了夜間行人辯識、對向左轉車碰撞預防及自行車對應等嶄新功能，結合完善的主被動安全科技。

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Honda 以實現『無交通事故的社會』為 2030 年品牌願景，希望透過安全技術及教育讓駕駛人、乘員、行人都能在安全性的前提下，充分體驗 Honda 的移動樂趣。FIT 承襲 Honda 獨創的 G-CON 技術，及 ACE鋼骨結構車體先進相容工程結構，以廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量，造就優異車體結構；在車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任。





FIT 更以高安全規格標配搭載以 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統為首等 27 項主被動安全系統，以全方位的主被動安全配置，體現 Honda 對「提昇自我保護能力」、「減低對方車輛的傷害」、「減低對路人的傷害」的努力。



