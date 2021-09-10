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Toyota 22 年式 Corolla Cross / Altis 全標配 TSS2.0 豐富車型 69.9 萬起

▲ Toyota 22 年式 Corolla Cross / Altis 全標配 TSS2.0 豐富車型 69.9 萬起
▲ Toyota 22 年式 Corolla Cross / Altis 全標配 TSS2.0 豐富車型 69.9 萬起

2GameSome - 有車賞

2021-09-10 16:25:00

Toyota 總代理和泰汽車於 9 月 10 日發表全新 2022 年式 Corolla Altis 與 Corolla Cross，升級標配 Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統。

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Corolla Altis 與 Corolla Cross 全車系升級標配 TSS 2.0 智動駕駛輔助系統 (Toyota Safety Sense 2.0；包含 PCS 預警式防護系統、ACC全速域主動式車距維持定速系統、LTA 車道巡跡輔助系統，以及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統)，以及7SRS氣囊、ACA主動過彎輔助系統、VSC車輛穩定控制系統、HAC上坡起步輔助系統、DSC檔位誤入動力限制系統等，最高搭載33項主被動安全防護系統。

以 TNGA 新世代造車工藝打造的 Corolla Altis 與 Corolla Cross，搭配「高剛性車體」與「高性能懸吊」並以「低重心設計」，有著平穩舒適的駕馭體驗，搭配寬廣的水平式儀錶台設計，極小化盲區、開闊駕駛視野，與升級至 9 吋大屏幕的 TOYOTA Drive+ Connect智聯車載系統。

Corolla Altis 與 Corolla Cross  即日起在 Toyota 營業所正式展售，均有汽油與 HYBRID 兩種動力可供選擇，消費者可親臨營業所賞車，亦歡迎利用0接觸服務，至官方網站（https://www.toyota.com.tw）填寫購車諮詢表單，24 小時內會由銷售顧問主動與消費者聯繫，進行電話或線上商談，並可預約到府賞車/試乘，車款相關資訊亦可上 Toyota官方網站查詢：https://www.toyota.com.tw

 

車型

COROLLA ALTIS

汽油

HYBRID

經典

豪華

尊爵

旗艦

GR SPORT

尊爵

旗艦

GR SPORT

建議

售價

69.9萬

73.5萬

76.5萬

79.5萬

83.5萬

82.9萬

90.9萬

87.9萬


車型

COROLLA CROSS

汽油

HYBRID

安心

豪華

尊爵

豪華

尊爵

旗艦

建議

售價

77.5萬

81.9萬

87.5萬

86.5萬

90.9萬

97.5萬

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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