▲ Toyota 22 年式 Corolla Cross / Altis 全標配 TSS2.0 豐富車型 69.9 萬起

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Corolla Altis 與 Corolla Cross 全車系升級標配 TSS 2.0 智動駕駛輔助系統 (Toyota Safety Sense 2.0；包含 PCS 預警式防護系統、ACC全速域主動式車距維持定速系統、LTA 車道巡跡輔助系統，以及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統)，以及7SRS氣囊、ACA主動過彎輔助系統、VSC車輛穩定控制系統、HAC上坡起步輔助系統、DSC檔位誤入動力限制系統等，最高搭載33項主被動安全防護系統。
以 TNGA 新世代造車工藝打造的 Corolla Altis 與 Corolla Cross，搭配「高剛性車體」與「高性能懸吊」並以「低重心設計」，有著平穩舒適的駕馭體驗，搭配寬廣的水平式儀錶台設計，極小化盲區、開闊駕駛視野，與升級至 9 吋大屏幕的 TOYOTA Drive+ Connect智聯車載系統。
Corolla Altis 與 Corolla Cross 即日起在 Toyota 營業所正式展售，均有汽油與 HYBRID 兩種動力可供選擇，消費者可親臨營業所賞車，亦歡迎利用0接觸服務，至官方網站（https://www.toyota.com.tw）填寫購車諮詢表單，24 小時內會由銷售顧問主動與消費者聯繫，進行電話或線上商談，並可預約到府賞車/試乘，車款相關資訊亦可上 Toyota官方網站查詢：https://www.toyota.com.tw。
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車型
COROLLA ALTIS
汽油
HYBRID
經典
豪華
尊爵
旗艦
GR SPORT
尊爵
旗艦
GR SPORT
建議
售價
69.9萬
73.5萬
76.5萬
79.5萬
83.5萬
82.9萬
90.9萬
87.9萬
車型
COROLLA CROSS
汽油
HYBRID
安心
豪華
尊爵
豪華
尊爵
旗艦
建議
售價
77.5萬
81.9萬
87.5萬
86.5萬
90.9萬
97.5萬