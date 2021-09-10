74.9萬起，Honda 全新世代Fit汽油版正式上市，e:HEV油電版12月上市

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全新Fit以「移動簡約美學」為開發主軸，以實用機能為內涵，簡約設計為語彙，融合日本「用之美」精神展現細膩質感，將歷代精華濃縮後，再以簡化概念去蕪存菁，在簡約中展現細緻，外觀以仿生微笑元素，賦予生命感，並以類Minivan造型創造最佳車內空間。
依舊依循Honda獨有的「車室空間極大化，機械空間極小化- Man Maximum Machine Minimum」思想，實現Honda FIT超越同級的寬敞舒適空間。
座艙中全新世代Fit致力於完全消除前方視野的盲點和壓迫感，採用全新車體結構設計思維，並以毫米為單位調整A 柱的位置和傾斜度，並配置獨特的全平整中控台及去除遮光罩的TFT彩色液晶儀表，創造出「視野的舒適」，擁有絕佳的視野與辨識性。
除了寬闊視野，全新世代Fit採新世代高質感體感紓壓G-frame皮布雙織座椅，接觸面採用Natural Textile透氣親膚，織布表層抗汙加上底層防水布設計，搭配質感細膩的Prime Smooth高質感皮料，讓使用者被柔軟包覆；椅背與椅墊內均採用全面支撐骨盆到腰椎的加厚大面積樹脂製內襯，讓使用者可愉悅地享用「乘坐的舒適」。
空間規劃同樣是Honda一貫的強項，全新世代Fit同樣搭載Honda專利、變化多端的Ultra Seat多功能變化座椅，包含彈性U模式（後座椅6 / 4 分離傾倒打平）、超長 L 模式（後座椅前倒 + 助手席前座後倒）、增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊），提供多樣的座椅模式變化，讓車室靈活度及便利性更為提昇。
此外，搭載8吋觸控式音響主機，內建收音機/USB/藍牙音樂與免持聽筒，更可與智慧型手機連結(Apple CarPlay/Android Auto)，並且配有「EPB電子式駐車煞車」及「Brake Hold 智慧型煞車鎖定系統」等配備，增添便利、科技躍動的獨特風格，創造出獨有的「用的舒適」。
全新世代Fit最重要的提升項目，是安全性上，標配新一代Honda SensingTM 智慧安全主動防護系統。新世代Honda SensingTM以最新100度超廣角攝影機搭配新世代影像處理晶片，使原有功能外，更多了夜間行人辯識、對向左轉車碰撞預防及自行車對應等嶄新功能，結合完善的主被動安全科技，全面進化的安全性，讓日常行車更安心。
動力系統部分，HOME汽油版將搭載1.5升DOHC i-VTEC地球夢引擎，具備121PS/6600rpmM最大馬力與14.8kgm/4300rpm最大扭力，搭配G-Design Shift CVT變速系統，透過1500rpm~4300rpm整體扭力提升10%，以及變速系統換檔邏輯優化，有效提升運行效率，以低油耗、高輸出的絕佳特性，達到優異性能表現。
e:HEV 油電版採用i-MMD雙馬達油電複合動力系統，如同純電動車隨傳隨到的飽滿加速，提供源源不絕的充沛動力，中低速行駛時以鋰電池搭配引擎發電供應電力，驅動具備2.4L汽油引擎水準扭力的電動機帶動車輛行駛；高速時，讓處於內燃機效率峰值的引擎直接驅動，兼具電動車性能及汽油車的便利性。全新世代Fit創造出獨有、競品難以比擬之「駕馭的舒適」。e:HEV 油電版則會於12月上市。
Award 2021 汽車產品設計獎」及「日本自動車殿堂-年度風雲車」等國際雙重殊榮肯定的全新世代Fit，HOME汽油版正式於9/10發表，並將於9/11店頭上市，正式建議售價NT$ 74.9萬元整，汰舊換新正式建議售價69.9萬。 e:HEV油電版將於12月正式登場，預接單售價NT$ 86.9萬元整、敬請期待。