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籌設亞洲國際聯盟AS+！政大匯聚全球跨域人才推永續亞洲

▲政大推動成立亞洲國際聯盟（International consortium for Asian studies），並以Asian Studies Plus（縮寫AS+）為名，表達熱切的企圖心。（圖／政大提供）
▲政大推動成立亞洲國際聯盟（International consortium for Asian studies），並以Asian Studies Plus（縮寫AS+）為名，表達熱切的企圖心。（圖／政大提供）

生活中心/綜合報導

2021-09-10 19:21:39

亞洲政治經濟力加速崛起，為了培育面對亞洲和全球新情勢的跨領域人才，政大身為臺灣最具規模及指標意義的人文社會科學大學，推動成立亞洲國際聯盟（International consortium for Asian studies），並以Asian Studies Plus(縮寫AS+）為名，表達熱切的企圖心。

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這個聯盟將整合政大十一個學院和研究中心強大的亞洲研究能量，鏈結亞洲與歐美地區12個國家、18所世界頂尖大學，透過聯盟積極進行亞洲研究的全球交流，透過創新規劃，培育學生新知識和新能力。將和全球亞洲研究的卓越大學建立長期且深化的夥伴關係，共同解決亞洲問題，推動亞洲永續經營發展。

AS+ 預計明年五月正式成立，政大國合長林美香表示，Plus象徵著政大的亞洲研究國際聯盟是進階升級版，更重視人才培育與永續發展，透過教師與學生交換、課程合作，培養全球公民。目前規劃五大發展面向，分別為「多元文化的亞洲」（Multicultural Asia）、「創新的亞洲」（Innovative Asia）、「培育人才的亞洲」（Nurturing Asia）、「民主的亞洲」（Democratic Asia）、「永續的亞洲」（Sustainable Asia），合稱為MINDS。這五大面向可涵蓋人文、政治、社會、經濟、教育、科技等多項跨領域研究，盼望集結全球重要人才（great minds），共同拓展世人對亞洲的認識。

政大明年五月將邀請參與聯盟的頂尖大學，舉辦亞洲研究為主題的學術研討會。AS+將是政大在台首創、匯聚教育理念和資源的國際平台，培養具國際視野的優秀人才，促進學術研究資源共享，打造政大為具有全球競爭力與國際影響力的卓越大學。

台聯大系統副校長蘇蘅表示，政大在人文社會科學長期耕耘，在亞洲研究領域積累相當大的能量，全校有多達116門相關課程。除了結合世界頂尖大學或機構，共同發展學術交流，同時也促使學生走出去，以更宏觀的視野拓展對於亞洲、世界文化經濟、科技等多元的學習契機。

國合長林美香表示，政大與全球540多所大學簽訂姐妹校協議，亞洲的夥伴大學多達26國247校，國際生比例居全國之冠。籌設亞洲研究國際聯盟，政大責無旁貸。她強調亞洲研究國際聯盟有三大「升級版」特點：首先是非單一學科，而是跨域學術交流；其次是以師生交換與移動、人才培育為主要訴求；三是終極目標為亞洲永續，期望共同解決地區與全球問題，對亞洲地區的繁榮與文化交流產生重大影響。

目前亞洲研究聯盟正在積極籌備階段，將陸續展開世界各國的合作對象邀請，預計於明年五月舉行成立大會。政大也積極設立「李元簇亞洲研究講座」及「亞洲研究學分學程」。隨著全球對亞洲經濟、社會發展的高度重視，AS+籌組的迫切性也在提升。

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