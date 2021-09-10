Skoda Superb 20歲生日快樂！

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最初採用Superb車名的車款誕生在1930年代，在1934年首度出現Superb車名，1939年問世的Superb 4000〈Type-919〉更是首次搭載了V8引擎；但隨著時間更迭，Skoda有很長一段時間未使用Superb車名。
直到2001年，Skoda再度使用Superb做為旗艦車款之名，在2001年9月11日於法蘭克福車展中首度亮相，是與VW Passat共用資源開發的車款，車身尺碼為4,803x1765x1495mm，軸距達2803mm，提供五種動力系統，並且在安全配備上也在當時領先同期車款，其中高性能六缸車型亦搭載了當時還未普及的ESP電子動態穩定系統，同時最多可配置到六氣囊，配備部分，被至了氙氣頭燈，電動可調附加熱前座座椅、自動恆溫空調與彩色螢幕導航系統等，在當時都是相當高檔的配備，撐起了旗艦名號；到了2008年現代版第一代Superb至2008年停產前，共生產超過136,000輛。
2008年3月第二代Superb在日內瓦車展中發表，增大的尺碼提供十分寬裕地車內空間，並且在國際間獲獎無數，至2015年停產，共生產618,000 輛，讓Superb寫下新里程碑。
2015年現行第三代Superb在布拉格全球首發，再度以全新設計語彙、豪華內裝、完備輔助系統與高效率動力系統廣受好評，並導入了DCC主動式懸吊系統，以及首度提供三區恆溫空調與停車輔助系統等功能；2019年更推出搭載插電式油電混合動力系統的Superb iV，為邁入下一階段動力配置跨出新的一步。
在過去20年，Skoda共售出了150萬輛Superb，可說是當代最具代表性的中大型車款之一。