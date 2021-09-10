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Skoda Superb 20歲生日快樂！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-10 23:55:20

Skoda可說是近20年來發展最亮點的汽車品牌，自2000年由VW集團完全收購後，在集團資源共享與全新的品牌定位，陸續推出跨世代車款，旗下車款以高CP值迅速席捲車壇，其中當前旗艦車系Superb，便是在2001年9月11日在以經典車款在出江湖，至今正好屆滿20年！

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1935年的Superb 640與1939年的Superb 3000 OHV。
1935年的Superb 640與1939年的Superb 3000 OHV。
最初採用Superb車名的車款誕生在1930年代，在1934年首度出現Superb車名，1939年問世的Superb 4000〈Type-919〉更是首次搭載了V8引擎；但隨著時間更迭，Skoda有很長一段時間未使用Superb車名。

直到2001年，Skoda再度使用Superb做為旗艦車款之名，在2001年9月11日於法蘭克福車展中首度亮相，是與VW Passat共用資源開發的車款，車身尺碼為4,803x1765x1495mm，軸距達2803mm，提供五種動力系統，並且在安全配備上也在當時領先同期車款，其中高性能六缸車型亦搭載了當時還未普及的ESP電子動態穩定系統，同時最多可配置到六氣囊，配備部分，被至了氙氣頭燈，電動可調附加熱前座座椅、自動恆溫空調與彩色螢幕導航系統等，在當時都是相當高檔的配備，撐起了旗艦名號；到了2008年現代版第一代Superb至2008年停產前，共生產超過136,000輛。

2008年3月第二代Superb在日內瓦車展中發表，增大的尺碼提供十分寬裕地車內空間，並且在國際間獲獎無數，至2015年停產，共生產618,000 輛，讓Superb寫下新里程碑。

2015年現行第三代Superb在布拉格全球首發，並且在同年第75萬輛Superb下線。
2015年現行第三代Superb在布拉格全球首發，並且在同年第75萬輛Superb下線。
2015年現行第三代Superb在布拉格全球首發，再度以全新設計語彙、豪華內裝、完備輔助系統與高效率動力系統廣受好評，並導入了DCC主動式懸吊系統，以及首度提供三區恆溫空調與停車輔助系統等功能；2019年更推出搭載插電式油電混合動力系統的Superb iV，為邁入下一階段動力配置跨出新的一步。

2019年推出了搭載插電式油電混合動力系統的Superb iV。
2019年推出了搭載插電式油電混合動力系統的Superb iV。
在過去20年，Skoda共售出了150萬輛Superb，可說是當代最具代表性的中大型車款之一。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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