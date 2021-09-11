大改款Subaru WRX導入新世代SGP底盤及2.4升渦輪引擎，性能與操駕感受更為剽悍!

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大改款第五代Subaru WRX雖然在外觀上看似變化不大，多以剛硬的直線條帶出本體的性能DNA，但細節處仍參考不少Viziv Performance Concept的設計風格，全新ㄈ字型LED頭燈與六角形蜂巢式水箱罩的搭配下替前緣增添了些許新意，更為突出的引擎蓋折線同樣賦予外觀更為激進的肌肉感印象，尾燈則一改過去較為方正的硬派形象，這次改採三角包覆樣式替尾部帶來更為上揚的動感效果，另外原廠還說到以模擬火山熔岩所開發的燈具在點亮時能呈現出亮眼的視覺感受。
車艙部分依舊是那熟悉的斯巴達式內裝布局，但卻透過縫線配色、金屬踏版及WRX頭枕繡字帶出車款的不凡身分，不過最大進化還是導入了新世代車型專屬的11.6吋大面積Starlink中控螢幕，以貼近智慧型裝置的圖示與操作方式讓使用者能迅速就手，不過仍保留實體的音量操作與空調按鍵讓車主不必分心便能迅速調整些基本功能，支援藍芽傳輸及Apple CarPlay / Android Auto已是現代車款的基本條件，另外還提供選配更高檔的Harman Kardon音響系統，招牌的EyeSight駕駛輔助科技同樣為WRX在熱血操駕之餘提供最即時的安全守護。
底盤採用新世代SGP平台打造，抗扭表現比起前代車型提升了28%，懸吊接合點硬度同樣提升了75%，受惠於剛性的強化與低重心優勢，並將後防傾桿安裝於車體非傳統的副車架上讓整操駕犀利度大幅躍進；搭載的動力系統從過去的2.0升排量提升至2.4升渦輪增壓引擎，最大馬力為271匹，扭力峰值為35.6公斤米，搭配6速手排或可模擬8速的CVT自排變速箱，尤其後者在升檔速度提升30%降檔快了50%，更為迅速的換檔反應同樣替駕駛帶來更多的駕馭樂趣，並透過全時四輪驅動系統及扭力分配技術加持下，在任何路況皆能擁有最大抓地力表現。
高階的GT車型還配置可調整阻尼的電子懸吊及Drive Mode Select駕駛模式選擇功能，多達430種組合能為不同操駕習慣的車主找出最適切的駕馭模式。目前原廠尚未公布各車型的相關售價，但應會與同級對手如Golf R、Civic Type R的價格相去不遠，正式生產時間預定在2022年初，若對五代Subaru WRX甚至更高性能的STI有興趣的車迷們請密切鎖定本站報導。