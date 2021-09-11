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狠狠甩開Taycan，Tesla Model S Plaid以7分30秒成績創紐柏林量產電動車最速紀錄

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-11 10:25:20

Tesla Model S與Porsche Taycan競爭的難分難解，除在加速比拼外，就連帳面數據為不讓對方出風頭也推出千匹馬力的Model S Plaid，而多次挑戰紐柏林的Tesla，稍早釋出影片及成績，Model S Plaid以7分30秒909創量產地動車最速紀錄。

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Tesla電動車除擁有酷炫的科技介面，於性能與續航力也有亮眼數據，其中Model S Plaid便擁有1,020hp最大馬力，並具有約630公里的續航里程。而有跑車血統基因的Porsche Taycan，推出後便不斷被和Tesla進行比較與比拼，然而除了在數據規格與加速比拼外，最好的證明就是去紐柏林創成績，對此Porsche Taycan Turbo於2019年在紐柏林賽道跑出7分42秒成績，榮登量產電動車最速紀錄。

Porsche Taycan Turbo於2019年在紐柏林賽道跑出7分42秒成績。
Porsche Taycan Turbo於2019年在紐柏林賽道跑出7分42秒成績。
而這對Tesla來說肯定不是滋味，因此同樣在2019年Model S則跑出7分12秒與7分23秒，不過這兩次成績都非正式紀錄所以不列入。如今Tesla再次挑戰紐柏林和Taycan，稍早Tesla於網路釋出Model S Plaid在紐柏林完整影片，並且表示以7分30秒909成績創下量產電動車最速紀錄。不僅如此Musk還表示這次是原廠未改車，之後會以有配置空力套件、碳纖維和性能胎等配置的車型再次挑戰。

近日Model S Plaid在紐柏林以7分30秒909成績擊敗Taycan，榮登量產電動車最速寶座。
近日Model S Plaid在紐柏林以7分30秒909成績擊敗Taycan，榮登量產電動車最速寶座。
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2021-08-13-2021-08-16
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