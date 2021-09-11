我是廣告 請繼續往下閱讀
威爾許化學獎由威爾許基金會(Robert A. Welch Foundation)設置，旨在促進和鼓勵基礎化學研究，彰顯化學研究造福人類社會的貢獻。該獎項於化學領域擁有盛名，自1972年設立至今，每年頒發給1至2名，截至上屆已有54位科學家獲此殊榮；包含翁院士在內，目前僅2位亞裔科學家獲獎。
程式化一鍋式反應法 目前唯一可大量快速合成寡醣法
翁啟惠院士長年鑽研於化學生物及醣分子科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家。他所發明的「程式化一鍋式反應法」，讓醣分子能在實驗室裡快速合成，是第一個自動化合成多醣體的化學方法，也是目前唯一可大量而快速合成寡醣的方法；同時，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌之藥物研究等。
鑽研醣科學應用 學術成就享譽國際
此外，翁啟惠院士現為中研院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院(The Scripps Research Institute)的合聘特聘研究員。不僅如此，亦曾榮獲無數學術榮譽肯定，包括：美國總統年青化學家獎(1986)、國際醣化學獎(1994)、美國化學會哈德遜醣化學獎(1999)、國際酵素化學獎(1999)、美國總統綠色化學獎(2000)、美國化學會合成有機化學獎(2005)、德國宏博資深科學家獎(2006)、傑出化學研究卡頓獎章(2008)、美國化學會亞瑟科博獎(2012)、日經亞洲科技創新(2012)、沃爾夫化學獎(2014)，以及英國皇家化學會羅賓遜獎(2015)等。
2021威爾許化學獎新聞連結：https://welch1.org/news-reports/news/the-welch-foundation-announces-2021-welch-award-recipient
資料來源：健康醫療網 華人科學家第一人！ 中研院前院長翁啟惠獲「威爾許化學獎」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊