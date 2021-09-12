做紅燒肉別加水跟油！大廚「1物」替代超銷魂：軟爛入味

「紅燒肉」是一道常見的家常美食，也是不少中式餐廳的招牌菜，通常會以豬肉及醬油為主原料製做而成，非常適合拿來配飯吃。不過，紅燒肉到底該怎麼煮才好吃呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，做紅燒肉不用加水跟油，用「1物」替代更銷魂，不僅肉質軟爛，口感還會很入味！

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，做紅燒肉不用放「水」也不用放「油」，水我們可以用「

啤酒

」來代替，燉出來的肉質會更加軟爛，而且味道也會更豐富、入味。切記！油不需要放，因為煸炒的過程中，五花肉會出現大量的油脂，用它來代替食用油即可。

《小乾倩倩的遊戲的美食》進一步分享烹飪撇步，要準備的食材有：五花肉、蔥、薑、八角、桂皮、冰糖、啤酒、料酒、鹽、醬油。而做法則包括以下「5步驟」：

1.五花肉先別著急切，應該先將整塊放入水中，浸泡大概30分鐘左右，這樣能有效去除血水，讓五花肉的口感變得更鮮美、無腥味。





2.五花肉洗淨之後切成小塊，將其放入鍋裡，接著往鍋內倒上料酒，加上蔥、薑並倒入清水，準備焯水。五花肉焯過水、焯出浮沫之後，就可以撈出來啦，用溫水沖洗乾淨備用。





▲「紅燒肉」是一道常見的家常美食，一般都會以豬肉及醬油為主原料製做而成，非常適合拿來配飯吃。（圖／取自pixabay）

3.準備一個鍋子燒熱，什麼都不需要放，直接把五花肉放進去，開始不停翻炒，炒個幾分鐘後，五花肉肥肉中的油脂就會被炒出來了，此時，我們便可將五花肉盛出來，裡面的油脂無須倒掉，繼續把冰糖放進去翻炒。





4.把冰糖炒至融化變成琥珀色後，我們的糖色就炒好了，隨後重新把五花肉倒進去，翻炒上色，接著再往裡面倒上適量的醬油，繼續翻炒上色，這樣五花肉的顏色就會更好看。





5.五花肉炒到上色後，再加入一瓶啤酒，然後把蔥、薑、八角、桂皮都丟進鍋，開大火慢慢燉，等大火燒開後轉為小火，繼續燉45分鐘至1小時左右，時間越長越軟爛，最後再加上適量的鹽，然後開大火收汁即可出鍋。（編輯：許苡晴）



