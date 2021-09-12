32台巡女將爭后！台首場女子職業高球比洞賽9／24開打
台灣高球史上首度迎來女子職業比洞賽！中國信託連續10年主辦女子職業高球賽事，今（2021）年更名為「中國信託邀請賽」，9月24日一連3天將於新北市林口東華高爾夫球場登場，首度採取選手捉對廝殺、單淘汰的「比洞賽」一決勝負，並邀請32名台巡女將參賽，競逐總獎金新台幣325萬元、冠軍100萬元的殊榮，中國信託贊助高球女將安禾佑、丁子云也將力拚后座。
記者顏真真/台北報導
2021-09-12 17:00:34
中國信託為台灣最早扶植高爾夫運動的企業，以「堅持信仰、成就夢想」的高球公益理念，傾力培育潛力新秀，協助選手無後顧之憂為夢想揮桿，更支持多場職業高爾夫賽事，為選手打造接軌國際的競技舞台。2013年起攜手台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA），成功將台巡賽成績納入世界積分，讓台灣高球運動在國際舞台佔有一席之地；2014年獲得兩岸女子高爾夫協會認證，寫下兩岸女子高球運動新頁；2019年締造3天7500人次進場觀賽的台巡賽紀錄；2020年克服疫情挑戰，率先各國全面開放觀眾進場，未來也將持續扮演高球運動推手。
受疫情影響，台灣女子高球選手今年幾乎無賽可打，中國信託傾力如常舉辦邀請賽，為增加賽事的競技感與可看性，「2021中國信託邀請賽」有別以往3回合、54洞的「比桿賽」，首度採取選手捉對廝殺、單淘汰的「比洞賽」一決勝負，每洞桿數較少者即贏得該洞，18洞取得較多洞數者勝出，至少需歷經5回合始能贏得后冠。
今年參與選手更是眾星雲集，包括「2020中國信託女子公開賽」並列冠軍安禾佑與謝瑀玲、2020台巡賽三冠王吳佳晏，以及潛力新秀丁子云等32位優秀選手，剛從美國返台參賽的安禾佑表示，打比洞賽不僅要克服天氣和球場設計，自己的心態也很重要，需要更果斷、大膽，才能擊敗對手。
為讓社會大眾親近高球運動、認識「比洞賽」賽制，賽前特別邀請中信兄弟棒球隊二軍投手教練王建民、中信兄弟副領隊彭政閔跨界與高球女將郭艾榛、丁子云搭檔，進行兩人一球趣味比洞賽，並拍攝成網路短片介紹比洞賽規則，影片上線至今累積近10萬互動數，成功吸引大眾對高球運動的關注。