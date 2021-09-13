想養貓要注意啥？過來人提醒「一件事」：這樣真的很可憐

世界上的寵物數以萬計，每個人喜歡的動物都不盡相同，而在台灣，貓咪及小狗是最多人養的。近日就有網友在PTT八卦板表示，自己想要養貓來陪伴，並發文請益大家「

養貓要特別注意什麼嗎？

」對此，一名過來人就發文回應，提醒他「一件事」，認為務必要小心、警惕，否則「這樣真的很可憐...」

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新手養貓到底有哪些注意事項呢？一名網友就指出，

最該注意的就是數量，「不要養太多隻吧！」

他透露，自己總共養了三隻，麻吉（父）、奈奈（母）、Coco（女），他最疼的是麻吉；女友最疼的是奈奈，剩下的那隻Coco相對另外兩隻貓，分到的愛就比較少了。「雖然我常常會偷偷餵Coco零食、單獨陪她玩，但因為麻吉太黏我，見不得Coco跟我太好，所以常常會私下欺負Coco，導致Coco有點沒自信，我是很想多分一點愛給Coco，但她也因為怕麻吉，不敢明目張膽來找我玩。」

▲每個人喜歡的寵物不同，而在台灣，貓咪及小狗是最多人養的。（圖／取自pixabay）

該名網友直言，「我們一天的時間分給貓是有限的，雖然我會警惕自己不要冷落Coco，但事實就是你真的沒法面面俱到，最後導致的結果就是，Coco受到的關愛真的較少，只能期待我未來的小孩能跟Coco當好朋友了。」他並做出結論，那就是「家裡有幾個人就養幾隻貓，或是養比家人數量再少的貓，確保每隻貓都能擁有家人的關愛，不然這樣真的很可憐…」

貼文曝光，網友隨即議論紛紛「我覺得你醬偷餵一隻貓不太好，最好是大家都有得吃，不然貓真的會生嫌隙」、「我家貓口組成跟你家一樣，平常相處模式像室友，不太會彼此干涉，有需要時會互找，貓貓想幹嘛就幹嘛，自己也會要求出門曬太陽（看大門門把），想回家會自己叫門」、「快生小孩啊！五歲可以教他顧一隻」、「三隻還好，太多真的很可怕」、「養太多真的難以顧全，很難公平。」（編輯：許苡晴）