嫩肩牛肉一煎就硬又柴？男「1招」外香內嫩　老饕反喊2字

牛肉有多種料理方法，像是煎、煮、炒和燉等方式，也因為獨特香氣，擄獲了許多老饕的味蕾；不過，就有一名男網友表示嫩肩牛肉一煎就硬又柴，因此他用「1招」就讓牛肉外香內嫩，豈料貼文一出，老饕反喊2字。





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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示嫩肩牛肉比牛小排、莎朗牛便宜，而肉塊上面白白的油花看起來不錯，但殊不知那只是筋而已，「首次買很有可能挑這個回家煎，但很容易失望，怎麼那麼硬又柴」？





原PO接著說道，「其實那是因為嫩肩不適合用煎的，要拿去舒肥」，因為牛的肩膀硬又壯，包覆著許多筋膜，所以這部位的肉密度高，筋又韌，「用舒肥機五十五到六十度之間的溫度，一個半小時慢慢舒牛肉，最後再用大火煎上色起梅納反應」。如此一來，嫩肩牛肉外香內嫩，筋也轉化成為軟Q口感，類似膠原蛋白一般，「嫩肩與牛腱肉適合滷、舒肥，再煎，不適合直接用煎的，容易過老」。





▲原PO分享嫩肩牛肉料理方式。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

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