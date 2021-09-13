嫩肩牛肉一煎就硬又柴？男「1招」外香內嫩 老饕反喊2字
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 10:07:19｜2021-09-13 10:10:50
牛肉有多種料理方法，像是煎、煮、炒和燉等方式，也因為獨特香氣，擄獲了許多老饕的味蕾；不過，就有一名男網友表示嫩肩牛肉一煎就硬又柴，因此他用「1招」就讓牛肉外香內嫩，豈料貼文一出，老饕反喊2字。
該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示嫩肩牛肉比牛小排、莎朗牛便宜，而肉塊上面白白的油花看起來不錯，但殊不知那只是筋而已，「首次買很有可能挑這個回家煎，但很容易失望，怎麼那麼硬又柴」？
原PO接著說道，「其實那是因為嫩肩不適合用煎的，要拿去舒肥」，因為牛的肩膀硬又壯，包覆著許多筋膜，所以這部位的肉密度高，筋又韌，「用舒肥機五十五到六十度之間的溫度，一個半小時慢慢舒牛肉，最後再用大火煎上色起梅納反應」。如此一來，嫩肩牛肉外香內嫩，筋也轉化成為軟Q口感，類似膠原蛋白一般，「嫩肩與牛腱肉適合滷、舒肥，再煎，不適合直接用煎的，容易過老」。豈料貼文一出，不少老饕紛紛表示其實嫩肩牛肉只要好好「去筋」，直接煎也一樣美味，「筋修掉之後另外煎也很好吃」、「嫩肩的CP值最高。將筋膜修掉後再煎，5分熟即可，超級美味，修下來的筋膜直接清燉，香氣十足」、「嫩肩尾段修掉筋膜之後口感跟菲力有點類似呢，頭段比較適合連同筋一起燉煮」、「應該是會不會煎而不是能不能煎，如果是買整條的，拔掉中間的大筋，基本上煎三分熟沒問題，軟嫩程度不輸菲力」、「個人建議要修筋，如果筋在正中間，乾脆切成骰子牛，吃起來像菲力的嫩度，不過個人還是最推特級菲力」。
另外，還有網友分享用「先煎後烤」的料理方式，「外層大火煎一下鎖肉汁再進烤箱烤，好吃」、「我們也是大火煎，用鍋子的餘熱悶7分熟，撒些岩鹽或是玫瑰鹽，超讚的」、「煎一下再進烤箱烤也ok」。（編輯：郭佩蓉）