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換上運動外衣與強化底盤！Toyota Corolla Cross GR Sport 87.5 萬起開賣

▲ 換上運動外衣與強化底盤！Toyota Corolla Cross GR Sport 87.5 萬起開賣
▲ 換上運動外衣與強化底盤！Toyota Corolla Cross GR Sport 87.5 萬起開賣

2GameSome - 有車賞

2021-09-13 19:25:00

Toyota 總代理和泰汽車於 9 月 13 日舉辦全新 Corolla Cross GR Sport 新車發表會。Corolla Cross GR Sport 乃是由國瑞汽車與GR 團隊共同開發，在台導入全球獨賣，提供汽油版本與 Hybrid 油電兩個版本，售價分別為新台幣 87.5 萬元與 94.5 萬元。

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Corolla Cross GR Sport 提供四種車色選擇，此為炫魅紅。
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雪貂白車色。
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雲河灰車色。
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極光銀車色。
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GR Sport 專屬設計

Corolla Cross GR Sport 搭載專屬外觀套件：蜂巢式曜黑水箱護罩，搭配低重心的保桿設計，搭配 GR Sport 專屬的雙色車頂與運動車頂架，營造懸浮式車頂視覺感。而車頭、車側與車尾則配備立體亮銀下護板。此外，勁黑車側後視鏡、燻黑 LED 光條式尾燈、18 吋雙色切削鋁圈，以及車尾 GR Sport 專屬銘板，也都是專屬配備。座艙部分混搭黑色皮質與 GR 元素，座椅在椅面與前座頭枕處均有 GR Sport 專屬設計，此外，Push Start 按鍵亦有 GR 專屬 LOGO。

GR 專屬運動化懸吊，暢快駕馭隨心所欲

GR Sport 搭載由 GR 團隊專業調校的運動化懸吊系統，前後避震器的彈簧係數與阻尼係數強化，底盤更導入 GR Sport 專屬的剛性強化支架，搭載鋁合金前強化支架，並搭配粗壯的井字型強化支架，提升底盤剛性及抗扭曲表現。GR Sport 亦搭載運動化調校的 EPS 電子轉向輔助系統，方向盤回饋性更明顯。

標配 TSS2.0、最高 33 項主被動安全配備，享受駕馭更守護家人

GR Sport 標配 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統*1(包含 ACC 全速域主動式車距維持系統、LTA 車道循跡輔助系統、PCS 預警式防護系統及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統) 、PVM 環景影像輔助系統、VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、HAC 上坡起步輔助系統、ACA 主動過彎輔助系統及 7SRS 氣囊等，最高 33 項主被動安全配備。Hybrid GR Sport 車型另可透過專屬選配套件，加載 BSM 盲點偵測警示系統，及駕駛座8向電動調整座椅等配備。

PVM 環景影像輔助系統。
PVM 環景影像輔助系統。
BSM 盲點偵測警示系統。
BSM 盲點偵測警示系統。
相關資訊亦可上Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢，或體驗「購車0接觸 / 線上諮詢免出門」：https://www.toyota.com.tw/testdrive.aspx

車型

Corolla Cross

汽油 GR Sport

HYBRID GR Sport

建議售價

87.5 萬元

94.5 萬元

*註1：各項安全配備作動均有條件限制，相關內容請洽各地經銷商參考車主手冊。

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