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解放大視野─Honda Fit Home汽油版試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-14 03:25:20

Honda經過約兩個年度未在台灣推出全新大改款新車的空窗，終於在2021年9月導入全新大改款Fit，並將首度導入e:HEV油電混合動力版本，但在e:HEV油電版須至12月才會發表，在此之前則是由汽油版本先打頭陣。

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甫導入台灣的第四代Fit在2019年東京車展中發表，外型大致維持一貫有如子彈列車般的流線感，但在頭、尾造型上變得較為內斂，侵略性比較沒那麼強烈，同時透過在水箱護罩造型、日行燈與尾燈以微笑意象設計，多了些「家」的感覺，D柱造型也與Odyssey相似，也讓新Fit有些類Minivan的感覺。

相較於外表，座艙中的陳設一向是Honda最拿手的，首先透過低斜的前擋，以及特別設計的前左右三角窗，創造了極佳的視野，但Honda的功力不僅於此，在新Fit上採用了非常特別的全平整化的中控台設計，將中控台上緣完全與前擋下緣切齊，完全沒有隆起的儀錶板或顯示螢幕，徹底解放前方視野，但也許有人就會問，那行車資訊判讀會不會受到影響？在這部分，Honda也完全捨棄傳統雙環式儀表設計，使用高流明TFT彩色液晶儀表，透過簡潔明瞭的資訊排列，看似設置的位置較傳統隆起的儀錶板低，但在駕駛過程中發現簡單化的圖示，不需要充新尋找所需資訊的位置，可快速判別，減少視線移開路線的時間，各項資訊的辨識性可說當今使用數位儀錶板的車款中最好的。

同時，Honda了解過多的資訊對許多人來說會有無形的判讀壓力，所以在顯示模式中，增加了一個「Simple」模式，就是僅保留車速、油量、水溫、檔位、室外溫度，時間與安全模式啟動等資訊，有效降低駕駛判讀壓力，當然駕駛需要行車旅程、安全輔助系統做動等資訊時，仍可以透過模式切換來顯示。

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