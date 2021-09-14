第一次挑戰「電鍋煮粥」！女開蓋愣：我誤會了 全場秒懂
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手，不過，看似簡單操作的電鍋，不熟的人使用起來還是非常艱難。近日，就有網友分享自己在家要自己煮粥，沒想到成品一打開讓她自己超傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 10:35:23
原PO在抖音（Tik Tok）貼文表示「我想煮稀飯，但看來我還是不要煮飯比較好」只見貼出的影片，原PO表示「我煮的是一人份的稀飯」，結果當蓋子打開之後，卻發現裡面水超少以外，米粒也沒有幾顆，看起來不像是剛煮好的稀飯。至於為何變這樣，原PO也解釋「我以為米會自己膨脹，我就只加一點點....看來是誤會了」。
貼文一出，網友紛紛回應「請問是小鳥胃嗎？哈哈哈哈」、「你真的沒天份，廚房少進」、「米是會膨脹啊，但妳這麼少是要膨脹去哪啦」、「之前人家煮飯倒太多，阿你這個是少到哭出來XD」、「不要炸廚房，煮飯這種事交給我來就好」、「米真的放太少，是以顆粒計算下去放的嗎？」
另外，也有不少內行婆媽分享煮粥比例「基本上一杯量杯的米，就要搭配五量杯的水啦」、「一個人要吃的話，半杯米四杯水搞定」、「多少米就乘以五杯的水，然後外鍋一杯水，跳起來之後燜一下就好了」、「想吃水一點也可以1杯米6杯水，下次記得啊」。（編輯：張嘉哲）