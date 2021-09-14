鳳梨蝦球只能外面吃？媽「3步驟」端上桌：熱炒店危險了
常常我們都會去熱炒店吃飯，因為出菜快速且不用自己親自下廚，成為不少上班族下班小聚的場所，不過你是否有同樣煩惱，在熱炒店吃的菜雖然好吃，但自己在家卻做不出相同口味的菜色，常見的包括五更腸旺、鳳梨蝦球、鹽酥龍珠等等。近日，就有網友分享鳳梨蝦球簡單做法，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 15:47:03
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「我喜歡自己買蝦回來剝，剝完之後加一顆蛋跟少許鹽巴跟米酒抓一抓，接著靜止幾分鐘，然後沾太白粉下去炸，如此就能做出美味的蝦球囉！ 」只見貼出的照片，一整盤金黃酥脆的鳳梨蝦球，上面撒上巧克力米，看起來就像熱炒店會出現的模樣。
貼文一出，網友紛紛回應「這個我小孩最愛，整盤都能吃光光」、「小孩真的很愛這道」、「這看起來不是專業是什麼」、「我改天也要來試試看，意外的簡單的感覺」、「竟然這麼簡單！還以為是多難的東西，以後可以自己炸了」、「這種手法可開餐館，簡直没對手了，色澤金黄不帶焦，好想吃一口」、「這道我真的去熱炒都愛點，超好吃的」、「哇這道真的超好吃的，改天我也要來試試看」、「大家真的別再教了，再教下去之後熱炒店都要關了XD」。
另外，也有曾做過鳳梨蝦球的網友分享經驗「如果大家真的要試試看，比起整顆蛋的話，蛋白比較適合拿來醃蝦子，醃好下點太白粉，跟蝦仁抓成漿，最後再上乾的太白粉，因為這樣比較不會脫粉，炸出來賣相自然會好，大家可以在家嘗試做做看」。（編輯：張嘉哲）