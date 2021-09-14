▲ 2022 年式 Mazda CX-3 77.9 萬起新增 「琉光金」新色 無線充電及手機連結入列

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「琉光金」新色與深紅色 Nappa 真皮座椅





2022 年式 CX-3 導入全新車色「琉光金」，石英般的透亮光澤中閃耀鉑金迷人風采，由前後保桿底部延伸至車側，並連接輪拱處的全新曜黑環車護板，為CX-3的時尚跑格注入了動感及優雅魅力。





2022 年式 CX-3 升級導入深紅色 Nappa 皮革並綴以白色線條，車室氛圍營造方面，將前衛與個性化的白色調鋪陳於中控台、車門飾板以及冷氣出風口飾環，堆疊出豐富多元的視覺層次感。





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安心便利隨心所馭 跨界座駕同級首選





2022 年式 CX-3 導入無線充電裝置與無線 Apple CarPlayTM，搭配具備 7 支揚聲器的 BOSE® 環繞音響系統。為讓車主安心展開全新探索旅途，CX-3 配置多項 i-ACTIVSENSE 主動安全科技: 77.9 萬的尊榮型即標配前行煞車輔助系統(SCBS-F)、盲點偵測系統(BSM)、後車警示功能(RCTA)、車道偏移警示系統(LDW)以及遠近光燈自動調節系統(HBC)；頂級型除配置全速域主動車距控制巡航系統(MRCC)、具備行人偵測功能的進階前行煞車輔助系統(Advanced SCBS)以及全彩駕駛資訊顯示幕(Active Driving Display)以外，2022 年式更增添倒車煞車輔助系統(SCBS-R)與駕駛疲勞警示系統(DAA)；旗艦進化型則標配 360° 環景輔助系統及前方四眼式輔助雷達。





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2022 年式 CX-3 提供尊榮型、頂級型與旗艦進化型三款車型，正式售價自新台幣 77.9 萬元起。本月入主更享「禮享成真」專案，「5 年原廠保固」或「高額 0 利率」優惠二選一。欲了解更多新車相關訊息與規格配備，以及「禮享成真」專案詳情與相關條款細節，歡迎造訪 Mazda 官方網站(http://www.mazda.com.tw/)、「禮享成真」專案專屬頁面（https://contact.mazda.com.tw/testdrive_arrive/2021Sep.aspx) 或親臨MAZDA全國展示中心。



