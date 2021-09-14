▲ 全新 Audi 濱江展示暨服務中心投入營運行列

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Audi 豐仕汽車自 2020 年初加入台灣奧迪（Audi Taiwan）經銷夥伴團隊，並於同年闢建北投與大安據點。第三座全新 Audi 授權經銷據點「Audi 濱江展示暨服務中心」即日起正式開幕，加入四環營運行列，其座落台北地區汽車服務黃金地段- 濱江街上，擁有交通便捷的地利優勢，不僅鄰近大佳河濱公園與松山機場，且能快速進入市中心或國道一號圓山交流道，對於南來北往蒞臨的消費者均十分便利。
全新 Audi 濱江展示暨服務中心採五層樓高與地下三層的建造設計，據點提供完整新車展示區、Audi Sport 展示區、Audi 專屬精品陳列區、專屬服務廠與鈑烤等服務範疇，據點內亦設有 Audi 極速充電站。
導入智慧服務廠管理系統 專業用心款待您的愛車
針對售後服務廠硬體部分，位於廠區內部 3、4 樓的車輛維修區，全廠採用 Rotary Audi VAS 認證型頂車機，工位上備有個人的專用手工具並搭配獨立式 3 合 1 捲盤組，整合電源、水源、高壓空氣等設備，讓技師在保養維修工作上減少走動位移提升效率，車輛診斷上也採用同德國原廠最新型 6150 診斷電腦及原廠特殊工具組，能夠即時排除車輛的故障問題。至於全功能輪胎工作站也導入頂級 HUNTER 四輪定位機、CORGHI 全自動拆胎機與平衡機，提供 Audi 全車系不同規格尺寸輪胎更精準細緻與高效的拆換及定位服務；而迎接電動車時代來臨，服務廠另配有e-tron 電動車認證專業技師與專屬工位，從每一處環節用心款待您的愛車。
同時 Audi 濱江展示暨服務中心更導入智慧服務管理系統，完整、高效率監控服務廠團隊為顧客保修車輛的整體流程，廠內同仁可透過平板電腦精準掌握車輛保養維修等即時動態，讓現場等待的車主精確了解進度與所需時間；服務顧問也可透過智慧管理系統，與車主聯繫及提供報價資訊，給予專業有效率的服務且能讓蒞臨的車主貴賓們能更彈性運用寶貴的等待時間。
賞車回廠享高品質服務 設有Audi 極速快充服務與五星級景觀貴賓休憩區
迎接四環電動車時代到來，Audi 濱江展示暨服務中心於規畫時便將「Audi 極速充電站」的建置列為重點項目，其擁有180kW的充電效率，30分鐘內可為您的 e-tron 愛車充飽 80% 電力，為更多e-tron 車主提供快速便捷的充電服務體驗。
而當車主與貴賓們進行賞車、愛車充電或預約回廠等待的同時，據點內更設有五星級景觀貴賓休憩區，於休憩區內享用咖啡之餘，還能坐覽松山機場跑道飛機起降與眺望台北 101，將台北都會區繁華的絕佳美景盡收眼底，享受尊榮服務與片刻恬靜悠閒；濱江客休區採用智能服務方塊來提升服務效率，以及讓顧客得到貼心又即時的服務。另休憩區亦設有專屬兒童遊戲室與育嬰室，給予所有蒞臨的車主貴賓，設想周到的安心高品質服務。
Audi 濱江展示暨服務中心即日起投入營運行列，台灣奧迪也將持續攜手全體經銷商夥伴拓展在地經銷據點，給予全台四環車主與喜愛 Audi 的消費者及車主朋友，創新高品質的品牌體驗。
【Audi 濱江展示暨服務中心】
地址：台北市中山區濱江街209號
服務電話：02- 2516-6158