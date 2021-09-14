Volvo 全新年式 PHEV 車型開放接單！21 年式 PHEV 車款調降售價 3%
國際富豪汽車今日正式展開全新 22 年式 PHEV 車型接單，而現有的 21 年式 PHEV 車款亦調降售價 3%、售價調降最多達 11.1 萬元的回饋。
2GameSome - 有車賞
2021-09-14 20:25:00
全新 22 年式 PHEV 的主要變革在於全新設計的增程電池組，在不增加現有電池總成大小的情況下，運用全新排列方式，將現有 11.6 kWh 的電池容量，透過電池能量密度的提升 (34Ah提高到51Ah) 與電池芯數量增加 (96 cell提高到102 Cell) 等方式，讓總電池容量來到 18.8 kWh，最大純電續航里程也延長至 90 公里，這也意謂車主能更大化利用純電行駛，在 WLTP 駕駛測定下，預計能降低二氧化碳排放量 50%。動力性能亦同步升級，T8 汽油渦輪引擎提高燃油效率、強化低轉起步的動力反應、並於油電切換間帶來更精緻的運轉表現。而為匹配更大容量的電池組，後軸的電動馬達亦將最大功率提升為 145hp，這讓 T8 PHEV 車型的最大出力來到 462hp，而提升的65% 後輪輸出也將帶來更好的 eAWD 能力，在全力加速、或低速牽引，甚至濕滑路面上行駛都將保有更好的循跡表現與穩定性。
針對全新 22 年式使用 SPA 平台之 S60、V60、XC60、S90 與 XC90 T8 PHEV 車型，今正式展開預售接單，以274 萬元起的預接單價讓國內消費者能預先入主全新進化的 PHEV 雙能電動科技。而現有的 21 年式 PHEV 車款亦調降售價 3%、最高達 11.1 萬元的售價調降回饋，歡迎舊雨新知親臨全台各大展示中心，體驗 Volvo PHEV 的獨門魅力。
2022 年式 Volvo PHEV 車型預接單價
車型
預接單價
S60 T8 Recharge Inscription
274 萬元
V60 T8 Recharge Inscription
279 萬元
S90 T8 Recharge Inscription
315 萬元
XC60 T8 Recharge Inscription
295.5萬元
XC90 T8 Recharge Inscription
379 萬元