▲ 道路版廠車！Lamborghini Huracán STO 正式在臺發表

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Lamborghini Huracán STO，其中的STO意即 Super Trofeo Omologata，如名所示，代表可合法行駛於一般道路環境的專業賽車。理念源自Lamborghini Squadra Corse 賽車運動管理部門自主研發的統規賽車Huracán Super Trofeo EVO，以及Huracán GT3 EVO賽車，為賽道極端操駕而調校，並為行駛於公路而生。
Huracán STO採後輪驅動設定，搭載 5.2升 V 型 10 缸自然進氣引擎，於 8,000 rpm 時可輸出最大馬力 640 hp，並於 6,500 rpm 時達到 565 Nm 扭力峰值；靜止加速至時速 100 公里僅需 3 秒，極速則可達 310 公里/小時。
更寬的輪距、賽道化的懸吊系統、重新調校的防傾桿，以及LMR 2.0主動式電磁懸吊系統，讓Huracán STO在體現賽道激情的同時，兼顧舒適的道路駕駛體驗。Huracán STO標配有專為賽道環境所調校的後輪轉向系統，更直接、靈敏的轉向比例達到最佳的彎道表現。
Huracán STO的Brembo CCM-R煞車系統，具備絕佳耐久性，導熱效率相較傳統CCB碳纖維陶瓷煞車碟盤提高4倍，抗壓性增加60%。嶄新設計的車頭下方進氣通道，有效增強前煞車冷卻效能，使車輛整體煞車性能更加強勁有力。
Huracán STO 靈感源於品牌傳奇車款 Miura和 Sesto Elemento，Lamborghini R&D 研發部門打造全新Cofango 碳纖維一體式車頭，將前箱蓋 (Cofano) 以及與前保險桿相連的前葉子板 ( Parafango ) 合為單體式部件，能大幅減輕車身重量，並提升賽事中維修效率及零件更換時間。車頭設計包含車頭中央進氣口、分流器及側導流襟翼等，將進氣效率最大化，並全面優化空氣力學效率，產生更好的下壓力，同時有助散熱，提升引擎效能表現。整體表現與Huracán Performante 相較之下，達到下壓力增加53%，整體空氣力學效率提升37%的優異成果。
Huracán STO外觀鈑件超過75%使用碳纖維材質打造，將繁複的結構以一體式製法呈現，整體設計風格更具一致性，並可藉由減少鈑件固定點來降低車重。應用航太工業的碳纖維「三明治」構造技術的後葉子板設計，使車輛在保持相同結構剛性的同時，減少25%的碳纖維材料使用。為成就極致輕量化，此車款採用的更輕量的前擋玻璃材質，選配強度重量比更高的鎂合金輪圈，能使 Huracán STO 整體相較於 Huracán Performante 減輕車重多達43公斤，達到1,339公斤的極輕車身淨重。鎂合金輪圈並可視車主需求選配一般道路使用或賽道屬性的Bridgestone Potenza 專屬特製胎。
車尾設計取於Super Trofeo EVO的新型後葉子板，在減少迎風面積並降低風阻的同時，提升尾部下壓力，增進車輛整體空力效益；位於葉子板上的NACA進氣口，以更短的進氣通道為引擎室導入氣流，可減少30% 的靜壓力損失。重新設計的引擎蓋整合車頂進氣口，提升引擎冷卻效力，車頂進氣口造型往車尾延伸，形成彷若鯊魚鰭的中央背鰭設計，有助於提升車輛高速行駛及進彎時的穩定性，進一步優化整體動態性能。可調節式尾翼，可依據不同駕駛條件進行三段調整，以達到最合適的空力平衡狀態。
三種全新ANIMA動態模式選擇
Huracán STO以STO、Trofeo和Pioggia三種全新駕駛模式展現熱血純粹的賽車精神，並延續首見於 Huracán EVO 車款的LDVI（Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata）車身動態整合系統，可預測並依據駕駛行為和需求，即時調控車輛各項動態表現；駕駛者僅需透過方向盤下方的ANIMA動態模式選擇器即時切換，即可輕鬆調整三種不同模式：STO模式適用於一般公路駕駛並提供彎道駕控的無限樂趣；啟動專供熱血車手挑戰賽道乾地駕馭極限的Trofeo模式，LDVI中央控制系統可確保在乾燥路面的激烈操駕中，車輛的扭力分配及循跡控制皆發揮最佳效能，搭以全新BTM（Brake Temperature Monitoring）煞車溫度監測系統，隨時隨地掌握煞車系統工作溫度狀態及耗損管理，讓駕駛者無論是在直線加速亦或是挑戰單圈計時成績，皆能達到出類拔萃的傑出表現。Pioggia模式，如同其義大利文含意，專為雨天探索濕地駕駛樂趣而設，針對扭力分配、ABS系統、懸吊和循跡控制等特別調校，配載的後輪轉向輔助及LDVI系統提供精準預測與設定調節，確保在不同抓地力條件的路面仍有出色的操駕表現。
純粹賽道屬性與義式風尚的完美結合
Huracán STO內裝設計如賽車駕駛座艙，車內配備防滾架與四點式安全帶與可收納賽車安全帽的前置物空間；碳纖維材質可見於車內多處，包含：碳纖維賽車座椅、取代傳統腳踏墊的碳纖維腳踏墊以及帶有車門開關的全碳纖維車門內飾板等。採用鈦合金材質打造而成，Lamborghini與技術合作伙伴 Akrapovič 共同研發的防滾架，相較傳統不銹鋼材質重量減輕達 40%。
8.4 英寸 HMI 觸控式螢幕，多點觸控功能使駕駛只需輕觸螢幕，便可透過此高度整合的界面即時掌控駕駛模式、LDVI車身動態整合系統、胎壓、煞車溫度等車輛動態。同樣可由觸控式螢幕控制的遙測系統，可針對遙測資料進行即時記錄，並可透過車主專屬的Lamborghini UNICA手機應用程式進行數據分析。
正式在臺亮相的Huracán STO以大膽鮮明的Verde Citrea 檸檬綠與 Arancio Dac 橘紅個性化配色塗裝展現極致動感的賽車本色。如同所有品牌車輛，車主可透過全方位的Ad Personam頂級客製化服務，精雕細琢車輛的每吋細節，形塑獨有的Huracán STO。