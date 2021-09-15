21款烤肉食材熱量曝！榜首不意外是「它」：油脂含量超高

一年一度的中秋節即來臨，大家除了吃吃月餅、鳳梨酥外，不少人也會應景舉行烤肉活動，不過，你知道有些食材熱量是很驚人的嗎？近日美女營養師高敏敏就公開「21款烤肉食材」的熱量，而第一名不意外就是加工品之一的「百頁豆腐」，光油脂就佔了整條熱量的70％！





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高敏敏在臉書分享「21大烤肉食材熱量排行」，第一名是百頁豆腐 361kcal（一條185g），第二名為豬血糕 231kcal（一塊120g），第三名則是甜不辣 174kcal（一串99g），而至於蔬菜類熱量就相對比較低，包含香菇 27kcal（一串88g）、青椒 14kcal（一串58g）、玉米筍 3kcal（一根10g）、小蛤蜊 2kcal（一個6g）、四季豆 2kcal（一根8g）等等。





▲高敏敏在臉書分享「21大烤肉食材熱量排行」，第一名是百頁豆腐，第二名為豬血糕，第三名則是甜不辣。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏表示，加工品的熱量總是名列前茅，尤其百頁豆腐是營養師最害怕的，它是用大豆蛋白作為原料、澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是「黃豆+油」，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70％，她並提醒大家，雖然好吃但真的要斟酌。





高敏敏也提到，烤肉醬對大家來說是不可或缺的，但輕輕一刷就會增加大約23kcal+將近400mg的鈉含量，她建議，少沾醬、享用食物最原本的味道，也可以自製烤肉醬最健康，多選擇原型食物，像是蔬菜、海鮮、低脂肉品，飲品則可搭配無糖茶，而若是真的想喝啤酒，男生不超過2罐（1罐大約是330ml），女生則不超過1罐。（編輯：許苡晴）



