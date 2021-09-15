後疫情時期長照專科 — 福斯商旅T6.1家族共推出四款福祉車，滿足移動生活不受限

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眾所週知，國家醫療資源發達、國民所得持續提升外加社會少子化趨勢，都讓台灣必然走向高齡化的未來，但銀髮族終究不若年輕人動作自如，筋骨關節老化或慢性病更帶來行動時的困擾，偏偏此時需至醫療院所的機會更高，對應後疫情時期也應盡可能降低對大眾運輸系統的依賴，從家中到醫院的這段路，難免顯得既艱辛且迢遙，如何輕鬆又舒適的移動，福祉車的規劃當然至關重要。
福斯商旅T6.1 福祉車系，滿足各類型需求
對應台灣福祉車市場的殷切需求，近年來不少車廠開始著手規劃相關產品，但對比深耕最久的福斯商旅顯然不在同一量級，舉個例，單是甫改款的T6.1亦即最新世代Transporter，旗下IPC福祉車家族便擴及Kombi、Caravelle以及Multivan全車系，其中更為不同屬性消費者量身打造各樣規格與介面，包括電動升降底板、輪椅坡道甚至斜坡板伸展套件等輪椅進出介面一應俱全，無論家庭買家、公共運輸服務網絡、法人團體或個人捐贈等不同需求，都能找到最適合的產品，而最終目的當然就是要讓每位行動不便者或年長者，都能擁有自由無礙且舒適的安全移動新體驗。
同級唯一高頂復康巴士，福斯商旅T6.1 Kombi IPC打造無障礙生活
就拿福斯商旅T6.1 Kombi IPC來說，不僅擁有德國設計與品質的保證，更具備長軸平頂與長軸高頂兩種不同式樣福祉車型對應使用需求，完整滿足捐贈或租賃目的，此其中長軸平頂計有7座外加1輪椅區或6座外加2輪椅區等差異化座艙規劃，入手門檻降低，更符合使用者需求。
至於長軸高頂車型更是同級唯一高頂復康巴士。透過原裝高頂車設計，不僅確保結構安全性，推送輪椅或車內看護時，人更可直立而無需彎腰，輔助年長者或行動不便者更顯便利，而5座外加2個輪椅區或6座外加2個輪椅區的車艙配置，則完整對應長照機構專業要求，單位可一次協調兩位年長者或行動不便者回診或就醫，連同家屬亦能安穩入座，甚且導入共乘概念一趟接駁兩組身處不同地區的客戶，接送作業更省時且具效率。而無論平頂或高頂車型，皆可選擇輪椅電動升降、輪椅坡道或斜坡板伸展套件，量身訂做般的彈性化輪椅進出介面，對應各種情境與環境必定更加得心應手。
福斯商旅T6.1 Caravelle IPC，青銀共享更樂活
除最符合照護單位需求的T6.1 Kombi IPC，具備110 L或150 L雙車型的T6.1 Caravelle IPC亦可對應無障礙移動使用。此外，對於一般家庭消費族群來說，福斯商旅還推出以T6.1 Caravelle IPC福祉車為基礎的T6.1 Caravelle青銀共享車，憑藉T6.1 Caravelle 150 L車體架構，車艙後半可自由選擇更換鋁合金斜坡板或是露營套組，如此一來平日輪椅進出更顯便利、假日休閒亦可闔家上山下海踏青露營，實現戶外開伙、起居、躺臥及休憩樂趣。就算單車、機車、越野車甚至嬰兒推車等載具也能透過耐重400公斤，可快速安裝、拆卸的鋁合金斜坡板輕鬆運送，完美展現T6.1 Caravelle IPC全方位機能性。
同級唯一搭載車側滑門升降輪椅，福斯商旅T6.1 Multivan IPC盡享尊榮闔家遊
而貴為車系旗艦的T6.1 Multivan當然也有IPC車型可選，外觀盡展時尚豪華態度，車門關閉後則可完全隱藏無障礙福祉車身份，坐擁尊榮雍容形象，而同級唯一的右側滑門電動升降底板則是歐洲最大輔具製造廠商德國AMF-Bruns公司專為行動不便者設計的輪椅安全套件，負重達300公斤，能讓輪椅進出輕鬆自若，長者或行動不便者乘坐於尊位亦顯禮遇敬重，6座外加1輪椅區的空間配置，平日依舊完整體現商務用車的氣派與舒適，對應層峰買家或企業客戶則可同時兼顧隱私、機能與大氣，至於以T6.1 Multivan Comtfortline為基礎的2.0升雙渦輪增壓柴油引擎，輕而易舉爆發199匹最大馬力與45.9公斤米最大扭力，展現源源不絕動能優勢之餘，更充分彰顯頂級福祉旗艦的餘裕。
面面俱到，福斯商旅T6.1福祉車家族
面對高齡化社會必然趨勢，福斯商旅T6.1福祉車家族以各具差異的屬性與規劃，透過不同價位與不同機能的設定，達成不同單位及不同需求的期待，無論是最適合捐贈與租賃的T6.1 Kombi IPC，滿足一般家庭使用、計程車業者、長照機構或服務無障礙接送需求的T6.1 Caravelle IPC，符應家庭多元休旅身份的T6.1 Caravelle IPC青銀共享車，甚至層峰客戶專屬的T6.1 Multivan IPC，在在利用為客戶量身打造的無障礙介面，滿足輪椅出入及其他面向上的一切可能，而這也正是福斯商旅得以深入台灣社會最充分的理由，從救護車、福祉車、巡迴診療用車、勤務車、學校接駁車、行動餐車、露營車、行動工作車到企業品牌用車，最 具延展性的架構，當然成為專業功能車的最佳素材，而福斯商旅在未來也致力於提供更多元化的車款以符合消費者實際用車需求，以滿足社會各界不同買家與用戶的期待。