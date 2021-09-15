維持原價89.9萬起，頭燈升級，Ford 2022年式Focus Active任性版/Focus ST-Line Lommel X正式上市！

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全新四代Ford Focus在台上市至今，以強勢產品力、動感外型、絕佳操駕樂趣，及領先同級搭載符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2[i]自動駕駛的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，深受消費者肯定，屢創銷售佳績，不僅穩居中型房車第二高市占率，五門車型在掀背車市場達六成占有率，為同級中型掀背車銷售第一，亦獲NCBS中型房車新車車主滿意度調查第一名之佳績。Focus Active則在2021年全新上市兩個月內接單超過2,500張，成功打進中型跨界休旅車市場，亮麗的外型、適中的車身尺寸與良好駕駛視野深受女性車主青睞。
[i] Level 2自動駕駛系統係為依據SAE International所發布之標準而定，其符合標準功能包含ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）結合LCA車道導正輔助功能。
在市場的熱烈肯定下，Ford Focus車系在導入與歐洲同步的先進科技上亦不遺餘力，New Ford 2022年式 Focus ST-Line Lommel X 四門／五門及Active EcoBoost®182任性版搭載領先同級之歐洲原裝進口Dynamic LED智能動態照明系統，其18組智慧LED光源提供六大照明功能，藉由前方鏡頭及感應器的偵測，AFS頭燈主動式轉向照明輔助系統會參酌方向盤轉動舵角與車身各處感知器，使頭燈照明方向與轉向趨於一致；動態多光型照明及自動水平調整可針對駕駛者行車速度、模式及前方路況，適度調整頭燈照明光形與水平，並適時搭配轉向輔助照明燈，以減少駕駛者轉向時的駕駛死角；Glare Free智慧型防眩光遠光燈可主動將頭燈光源避開行駛中的其他車輛，減少因遠光燈造成眩光的行車風險，序列式LED方向燈除了增加識別性，更增添年輕化的動感表現。
傳承Focus ST車系熱血基因的四門／五門ST-Line Lommel X更全新配置德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，由Ford Performance性能團隊開發及德國百年鋁圈製造品牌Borbet製造，與稍早歐洲全新推出的Ford Focus ST Edition乃系出同門之相同款式，能減輕四輪重量達8公斤，並賦予車輛更優異的操駕表現，完美實現起步更快、過彎更刁鑽、制動更穩的華麗操駕感受。
New Ford 2022年式 Focus ST-Line Lommel X四門／五門及Active EcoBoost®182任性版延續Focus車系基礎，搭載1.5升三缸EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎、SelectShift™八速手自排變速箱，採C2底盤及輕量化高剛性車體結構，且均率同級之先，搭載Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2自動駕駛，包含領先同級車款導入之iACC智慧型定速巡航調節系統，以及在0-200km/h內可作動的ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統等，帶來全面的智慧安全科技體驗，結合標配6具SRS輔助氣囊及超高強度硼鋼車身結構，保障駕駛者與乘客的旅途安全。
New Ford Focus 2022年式ST-Line Lommel X四門／五門及Active EcoBoost®182任性版也配置眾多高科技含量的內裝配備，包含：8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、結合SYNC®3娛樂通訊整合系統（內建中文聲控系統），並支援Apple CarPlay™及Android Auto[i]智慧手機連結，以及緊急通訊救援系統等便捷功能；HUD智慧型抬頭顯示器則為駕駛帶來目不離路的從容駕馭姿態，後座出風口下方具備雙充電孔（Type A＋Type C）。此外，配置丹麥皇室御用B&O重低音環艙音響系統，搭載9支環艙劇院揚聲器及1支重低音喇叭（含擴大機及等化器系統），675W功率輸出，讓車室的聆聽品質彷若家庭劇院般，為每一趟旅程帶來高質感駕乘體驗。
[i] Ford SYNC®3 娛樂通訊整合系統能夠支援Apple CarPlayTM及Android Auto。Apple、Apple CarPlayTM、iPhone、Apple Maps以及Siri為Apple公司所有之商標。Android Auto為Google公司所有之商標。Apple CarPlayTM支援安裝iOS 7.1或以上版本的iPhone 5或後續機型，Android Auto 與大部分搭載Android 5.0 以上之裝置相容。
同時，Ford致力提供豐富產品陣線，為滿足每一個渴望德製性能車的熱血靈魂，宣佈Ford Performance性能團隊全新力作—德製手排高性能鋼砲Focus ST 6MT正式登台，將源自賽道的熱血信仰實現至日常實用車款，並釋放純粹機械回饋的無限激情。
New Ford Focus 2022年式四門／五門ST-Line Lommel X升級價值達NT$8萬，正式售價為NT$ XX.X萬；Active EcoBoost®182任性版升級價值達NT$4萬，正式售價為NT$ XX.X萬；New Ford Focus ST 6MT正式售價NT$ XXX.X萬。為回饋Focus廣大車主，九月份入主New Ford Focus 2022年式四門／五門ST-Line Lommel X或Active EcoBoost®182任性版，再享五年原廠保固之限時早鳥優惠[i]。此外，Ford亦自9/15起至10/31推出「性能裝備套餐方案」，提供現行Focus ST-Line及ST-Line Lommel車主升級德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈6折優惠價。
New Ford Focus 2022年式上市同時，Ford也與零負評女神林依晨再續佳緣，邀女神擔任New Ford Focus Active 2022年式形象代言人，在全新微電影廣告中，以「在疫情期間的人生領會」向消費者對話，透過溫柔感性的聲音、堅定的眼神及駕馭姿態，傳達「有任性就沒有難過的心、有任性就沒有難過的地方」，以無畏的精神與正能量鼓勵所有人：我們終究走出疫情，也呼應Focus Active帶給車主的信任及安全感，讓車主恣意任性駕駛，馳騁在每一段人生無畏築夢的道路。
New Ford Focus 2022年式ST-Line Lommel X傳承於New Ford Focus ST之操控特性，兼顧車身穩定性與精準轉向，並於激烈過彎時的後軸表現顯得更加俐落出色，並與ST一樣車身降低10mm的調教設定，展現更加深刻的賽道靈魂。其採用ST-Line專屬霧黑型水箱護罩，搭配ST-Line專屬空力套件（含前後下擾流板／側裙／擾流尾翼）與單邊雙出尾管，以及車尾Lommel專屬銘版，採用全新升級的18吋德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈結合Michelin Pilot Sport 4高性能跑胎，帶來動感吸睛的視覺饗宴，也在穩定抓地力同時，提供了進階駕馭的條件。
內裝部份，New Ford Focus 2022年式ST-Line Lommel X以ST-Line專屬運動碳纖維紋路內裝飾板、闇黑頂篷、專屬平底真皮運動化方向盤及駕駛座8向電動調整專屬跑車座椅等配置布局座艙，展現如同ST樣貌的動感氛圍。
New Ford Focus Active 2022年式EcoBoost®182任性版採歐系美學設計，並融合越野元素及配置專屬運動車頂架，打造流線時尚的跨界扮相。內裝部分亦延續歐系顯而易見的跨界風格，雙側前門與儀錶板流暢銜接，結合Active專屬標誌座椅（駕駛座配置8向電動座椅）、躍動藍座椅縫線、躍動藍車門內飾板，營造出動感年輕化的視覺效果。其中型車尺碼之2,700mm軸距，創造同級最出色的車室空間，同時維持最適切台灣道路環境的車身尺碼，而跨界休旅的車格則賦予更高的駕駛坐姿，提供更寬廣的駕駛視野，後座乘客也享有更便捷的上下車體驗。
New Ford Focus Active 2022年式EcoBoost®182任性版在延續Ford Focus車系操控本質的同時，帶來更優異的乘坐舒適性（前懸提高40mm／後懸提高44mm），其離地高度增加至163mm，搭配後獨立式懸吊系統，展現從容穿梭都會與郊區的能力，同時，也具備同級唯一的多地形處理能力，提供標準／省油／運動／防滑／簡陋（非鋪裝）路面等多達5種的多元地形動態行車模式。
為回饋長期支持Ford及追求駕馭樂趣的Focus車主，自9/15至10/31止，Ford提供現行Focus ST-Line及ST-Line Lommel車主升級德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈之優惠方案，凡於專案期間更換德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，將享限期整車優惠套裝驚喜價NT$ 32,000（原套裝價NT$ 53,086），並加贈原廠氣嘴、螺絲及四輪定位；凡更換德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈及米其林原廠PS4性能胎組，享限期整車優惠套裝驚喜價NT$ 47,999（原套裝價NT$ 80,668）。
全新上市的New Ford Focus 2022年式四門／五門ST-Line Lommel X升級價值達NT$8萬，但價格仍維持不變，正式售價為NT$92.9萬；Active EcoBoost®182任性版升級價值達NT$4萬，正式售價為NT$89.9萬。為回饋Focus廣大車主，與九月份入主New Ford Focus 2022年式四門／五門ST-Line Lommel X或Active EcoBoost®182任性版，再享五年原廠保固之限時早鳥優惠[1]。而本次Ford僅推出Focus 2022年式四門／五門ST-Line Lommel X與Active EcoBoost®182任性版，其餘車型則暫時維持現有規格與售價販售，New Ford Focus 2022年式售價資訊如下，了解更多請至Ford官方網站：www.ford.com.tw。
| New Ford Focus 2022年式
| 四門ST-Line Lommel X
| 五門ST-Line Lommel X
| Active EcoBoost®182任性版
| 正式售價
$ 92.9萬
| 正式售價
$ 92.9萬
| 正式售價
$89.9萬
| 舊換新優惠價
$ 87.9萬
| 舊換新優惠價
$87.9萬
| 舊換新優惠價
$ 84.9萬