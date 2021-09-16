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影／狂被台人糾正日文發音！他拍片曝「換位思考」重要性

▲ 居日多年的台灣YouTuber「奕寬」，分享被許多台灣網友糾正日文發音的心情。（圖／ 放鬆兄弟奕寬 授權）
▲ 居日多年的台灣YouTuber「奕寬」，分享被許多台灣網友糾正日文發音的心情。（圖／ 放鬆兄弟奕寬 授權）

記者謝美伶/綜合報導

2021-09-16 18:00:00

隨著時代科技進步，縮短世界之間的距離，「地球村」的世界觀，除了自身母語與許多國家認定的國際語言英文之外，不少人會選擇進修第二外語來精進自己。居日多年的台灣YouTuber「奕寬」，日前對於學習語言一事吐露心情，他說「曾有位前輩告訴我『只有台灣人會笑你的日文講不好』」原先不太在意的他，透露自己經營頻道之後，使用日文拍攝的影片被不少台灣網友糾正「日文發音不標準」、「日文發音聽起來超不舒服」等留言，如今才有所體悟前輩一言。

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奕寬特地對此拍片分析「換位思考」的重要性，認為學習語言最重要的目的，其實不外乎就是「能溝通、能表達想法最重要。」



影片中「奕寬」講述自己不久前曾使用日文來拍攝影片，爾後陸續收到不少來自台灣網友的指正「日文發音聽起來很不舒服」等較負面性的留言。他拍片分享心情，原本不在意的他，想藉由此次機會，拍片向大家分析「學習語言」的議題，與呼籲大家懂得「換位思考」的重要性。

他舉例，引發網友爭議的影片底下，日本網友的留言大多是正向、鼓勵的留言，沒有人糾正他的日文發音，再比照許多在台灣學習中文的日本、韓國等國外YouTuber等，卻鮮少看見台灣人去糾正他們的中文發音。

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▲ 相較於其他語言，奕寬認為台灣網友就沒有對發音特別嚴格。（圖／ 放鬆兄弟奕寬 授權）

「奕寬」接著分析自己學習語言的想法：

第一、「我的日文到底為什麼要這麼好？」他認為居住在日本的話，日文就一定要跟當地人一樣好嗎？他舉例許多居日的歐美人、外國人就算有口音，他們也不見得有想去除口音的想法。

第二、「日文對我來說真的有這麼重要嗎？」奕寬認為，學習語言能越來越好當然是好事，但真的得那麼在意「發音不好」的問題嗎？他認為每個人在人生目標的重要性順序不同，目前發音對他來說，似乎不是他最重要的項目。


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▲ 奕寬認為，學習語言重點在於能否溝通。（圖／ 放鬆兄弟奕寬 授權）

「奕寬」認為學習語言的最終目的在於溝通，他認為「說得不正確不一定是壞事」，不一定要非常正確，才能讓人聽得懂，他也在影片中無奈感嘆：「台灣人會對台灣人異常的嚴格」

影片曝光後，引發許多同樣學習外語的網友共鳴：「我是覺得學語言敢開口就贏一半了。台灣人很重視口音的精準，所以怕被糾正而不敢開口。」、「語言重點是能溝通，能對母語者應用也需要很大的勇氣」、「那些會批評的人，其實不是真的在意口音，而是從批評別人之中得到優越感而已」、「我覺得任何第二語言敢開口對話就很厲害了」。（影音編輯：謝美伶）


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▲ 奕寬發現，台灣人對台灣人會異常嚴格。（圖／ 放鬆兄弟奕寬 授權）

▶ 感謝授權：放鬆兄弟奕寬
完整影片：https://youtu.be/4u2uwOOsMNw

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