影／狂被台人糾正日文發音！他拍片曝「換位思考」重要性

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影片中「奕寬」講述自己不久前曾使用日文來拍攝影片，爾後陸續收到不少來自台灣網友的指正「日文發音聽起來很不舒服」等較負面性的留言。他拍片分享心情，原本不在意的他，想藉由此次機會，拍片向大家分析「學習語言」的議題，與呼籲大家懂得「換位思考」的重要性。
他舉例，引發網友爭議的影片底下，日本網友的留言大多是正向、鼓勵的留言，沒有人糾正他的日文發音，再比照許多在台灣學習中文的日本、韓國等國外YouTuber等，卻鮮少看見台灣人去糾正他們的中文發音。
「奕寬」接著分析自己學習語言的想法：
第一、「我的日文到底為什麼要這麼好？」他認為居住在日本的話，日文就一定要跟當地人一樣好嗎？他舉例許多居日的歐美人、外國人就算有口音，他們也不見得有想去除口音的想法。
第二、「日文對我來說真的有這麼重要嗎？」奕寬認為，學習語言能越來越好當然是好事，但真的得那麼在意「發音不好」的問題嗎？他認為每個人在人生目標的重要性順序不同，目前發音對他來說，似乎不是他最重要的項目。
「奕寬」認為學習語言的最終目的在於溝通，他認為「說得不正確不一定是壞事」，不一定要非常正確，才能讓人聽得懂，他也在影片中無奈感嘆：「台灣人會對台灣人異常的嚴格」。
影片曝光後，引發許多同樣學習外語的網友共鳴：「我是覺得學語言敢開口就贏一半了。台灣人很重視口音的精準，所以怕被糾正而不敢開口。」、「語言重點是能溝通，能對母語者應用也需要很大的勇氣」、「那些會批評的人，其實不是真的在意口音，而是從批評別人之中得到優越感而已」、「我覺得任何第二語言敢開口對話就很厲害了」。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：放鬆兄弟奕寬
完整影片：https://youtu.be/4u2uwOOsMNw