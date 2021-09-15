▲ Kia Ceed Sportswagon歐風進口旅行車109. 8萬上市

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歐洲設計
Ceed Sportswagon 由汽車設計大師 Peter Schreyer 與 Kia 德國法蘭克福設計中心團隊攜手設計、調校，並於全球前 20 大汽車製造國之一的斯洛伐克日利納生產製造中心打造而成 ，問世便贏得 iF 設計大獎與紅點設計大獎的雙冠肯定。
車頭沿襲家族化識別虎式造型水箱護罩，搭配新式 Ice-Cube 日行燈，宛如 4 顆冰晶立方體的 LED 頭燈設計。跑車化低車身高度設計，傾斜的 D 柱塑造的窗框線條，搭配下收的車頂曲線收尾，以及旋鏢式 LED 尾燈與 225/45 R17 的運動化跑胎與歐風雙色切削鋁圈。
Ceed Sportswagon 車艙內配備皮質方向盤、排檔桿，而 8 吋多媒體影音觸控系統，透過支援 Apple CarPlayTM 與 Android AutoTM 連結，大幅提升行車便利，並搭載雙區恆溫空調系統、外型相呼應的類金屬旋鏢式設計把手與 Deluxe 歐風複合材質座椅。
Ceed Sportswagon 後行李箱擁有 625 公升的置物空間，6 : 4 分離可折式座椅椅背傾倒模式下更可擴充至 1,694 公升，行李箱隔板下方的多格儲物的貼心設計，兼具實用與彈性的空間機能。此外，Ceed Sportswagon 搭載貼身感應式電動尾門，在雙手提滿行李時，不需腳踢即可自動感應開啟尾門。
動態操控
Ceed Sportswagon 搭載首次導入台灣市場的 Smartstream 1.5L Turbo GDi 渦輪增壓汽油引擎，擁有 160ps 最大馬力與 25.8 kg-m 的最大扭力，並搭載 CVVD（Continuously Variable Valve Duration）連續可變氣門持續期間系統，讓引擎性能提升、燃油效率提高、碳排放減少，較前代性能提升近 15%。搭配 7 速雙離合器自手排系統，可於 8.8 秒內完成 0-100 km/h 加速。懸吊系統採用前麥花臣/後多連桿結構，並配備可依駕駛需求調整的 Drive Mode 可變行車駕馭系統。
前瞻科技
Ceed Sportswagon 全車以高剛性結構打造，搭配 6 具 SRS 輔助氣囊，更標配符合 SAE Level 2 的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包含 FCA 前方主動煞車輔助系統（含行人、騎士、車輛偵測）、LFA 進階型車道維持輔助系統（全速域）、SCC 智慧巡航控制系統（全速域）、BCW 盲區偵測警示系統、RCCW 後方交通防撞警示系統、FCW 前方碰撞警示系統、LDW 車道偏移警示系統、DAW 駕駛疲勞警示系統等。
首批限量 100 台，下訂車主享專屬禮遇
即日起下訂 European Edition 限量 100 台的車主，除可享較預售價調降超過 5 萬元的禮遇外，更可免費升級價值 3.5 萬的 12.3 吋數位儀表板，並再享原價 30,500 元車頂行李箱組，限量 50 組加購優惠價僅需 1.5 萬元，此外並享專屬交車禮、與五年不限里程全車保固，優惠總價值超過 10 萬元。