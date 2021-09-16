【車勢星聞】影／林依晨再度代言Ford Focus Active，人生首試夜間開車拍攝動態

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林依晨出道將近 20 年，以高情商及知性的形象深植人心，歷經歌手、演員、人妻等多重角色，在各個不同的人生階段都勇於「任性」做自己。此次與全新年式Focus Active再度合作，時值疫情之下，林依晨更多了一些對於人生的體悟，影片中不僅以內心最深層的獨白表達真摯感觸，也以正能量鼓勵所有人珍惜身邊的一切、依心而行，儘管現在難過與不便，卻能因心境的轉換，迎來不一樣的視野。在最新的微電影廣告拍攝期間，林依晨與全新2022年式Focus Active相處更多、合作也更加默契。依晨一開拍短短時間就「駕」輕就熟，因為中型跨界休旅Focus Active擁有較高的車身，能讓駕駛者的前方視野更加寬闊，非常適合像林依晨這樣喜歡寬廣視野的女生，開起來輕鬆愜意。本次微電影廣告中，林依晨也首次嘗試配合劇組拍攝夜間開車行進的動態畫面，她有感而發地分享試駕心得：「我一直都很喜歡Active這輛車，而新年式的Dynamic LED智能動態照明系統有智慧LED光源，會很聰明地依著我的開車方式，自動幫我預判前方車況，調整到最佳的照明方式，讓我在夜間行駛超級輕鬆沒壓力！」
本次影片中，獨自駕駛New Ford Focus Active EcoBoost®182任性版的林依晨，走訪幽靜的森林秘境、去到碧海藍天的沙灘輕度越野。Ford Focus Active多地形的切換模式，以及符合Level 2 等級的駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統，都給她滿滿的安全感，可以自在用任性的心，走最任性的路！