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Lamborghini亞太區總監Francesco Scardaoni專訪，透露未來動力系統走向？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-16 00:55:20

於日前9/14參加Lamborghini Huracán STO在台發表活動，因疫情緣故亞太區總監 Francesco Scardaoni雖然無法出席，但仍邀請部分媒體進行線上專訪，然而從訪問中總監也說明了Lamborghini未來動力系統走向。

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導入賽車科技並可合法於一般道路行駛的Lamborghini Huracán STO，於日前9/14正式在台發表，然而除了欣賞Huracán STO精湛工藝與科技技術外，亞太區總監Francesco Scardaoni則因疫情緣故而無法出席，但為了讓更多人了解Lamborghini，因此也邀請媒體進行線上訪問，從訪問中也說明未來Lamborghini的走向。

日前Lamborghini舉辦Huracán STO在台發表活動。
日前Lamborghini舉辦Huracán STO在台發表活動。
活動中另與亞太區總監Francesco Scardaoni進行線上專訪。
活動中另與亞太區總監Francesco Scardaoni進行線上專訪。
於此之前5月時Lamborghini就表示宣布將執行Direzione Cor Tauri計畫，及說明未來10年朝電動化發展戰略方針，該策略規劃三階段，首先第一階段為2021～2022年，在此之前Lamborghini會像內燃機道別，因此兩款V12引擎車型，其中一款就是就8月發表所有男人兒時夢想的Countach，至於另一款車型Francesco Scardaoni則保持神秘並沒有多加說明。

5月時Lamborghini有宣布Direzione Cor Tauri計畫。
5月時Lamborghini有宣布Direzione Cor Tauri計畫。
計畫中提到第一階段會帶來兩款V12引擎車型，之前發表的Countach就是其中一款。
計畫中提到第一階段會帶來兩款V12引擎車型，之前發表的Countach就是其中一款。
再來第二階段2022～2024年則會將旗下車型導入電能系統，並且先前有消息下一代Aventador會轉為油電系統，因此我們也向總監Francesco Scardaoni詢問下一代Aventador會是何種油電系統？然而因尚有一段時間所以並未清楚說明系統種類，但絕對不會是Sián和Countach的6.5升V12+48V輕油電，屆時將會搭載全新油電動力系統。另外先前也聽聞Urus預計會有PHEV插電式油電，至於Aventador是否就是採用PHEV系統，總監Francesco Scardaoni要我們竟請期待。而第三階段會在2025～2030年執行，屆時Lamborghini將全面轉型成純電，並於此階段推出品牌首款純電跑車。

關於下一代Aventador的油電動力總監Francesco Scardaoni只透露會是全新系統。
關於下一代Aventador的油電動力總監Francesco Scardaoni只透露會是全新系統。
第三階段就會推出純電動跑車。
第三階段就會推出純電動跑車。
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