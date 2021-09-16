煮雞湯只會加蒜頭？內行丟「1飲料」湯變甘甜：喝完上癮
燉煮雞湯雖然程序繁瑣且費時費力，不過雞湯營養又美味，還是讓許多人不怕辛苦也要燉煮，而常見的雞湯除了加入香菇、蒜頭以及剝皮辣椒，都是為了增添湯頭的鮮度以及甘甜。而近日，就有網友分享自己雞湯的獨門作法，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-16 08:56:59
原PO在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「雖然這樣有點麻煩，但有沒有用無糖仙草茶來煮雞湯的？我自己個人作法，先將雞肉洗乾淨後剁成塊狀，然後將雞肉川燙撈起來沖冷水，接著仙草清洗乾淨後，放入鍋內加水煮半小時左右，再加入雞肉繼續燜煮半小時，接著撈起雞肉跟仙草過濾湯渣，再將雞肉放回湯內調味」。
貼文一出，網友紛紛回應「我超級愛喝仙草雞湯，但好像很少人會做」、「我也都自己燉仙草湯，好美味啊」、「第一次聽到仙草雞湯....真的好喝嗎？」、「仙草雞湯？顛覆我的想像耶」、「仙草雞湯真的沒看過....下次來試試看」。
另外，也有網友表示「市售的無糖仙草茶就可以了！味道也很甘甜」、「外面賣的無糖仙草茶也可以，喝過會上癮」、「我懶的煮仙草，都直接去楓康，買仙草凍回來煮仙草雞湯，丟電鍋燉就會化掉」、「我懶得煮仙草，都買現成的仙草茶，超級方便又好喝」、「我也是直接買無糖仙草茶回來煮雞湯，很方便」、「菜市場買一罐60元無糖仙草茶來煮，我覺得很棒喔！」（編輯：張嘉哲）