瘦子易免疫低下、感染、生病。營養師簡單３招助健康增胖！

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SUNNY營養師表示，了解自己的體重是否在正常值，最快也較為標準的就是從BMI來看，也就是身體的質量指數，計算方式為體重(公斤)除以身高平方(公尺)，如體重60公斤，身高為160公分，BMI值約為23。正常的標準值介於18.5~24之間，低於18.5需留意過瘦，高於24則要注意過胖，不論何者都不利於健康。有不少研究發現，介於此標準值內綜合評估之下死亡率最低，因此各界專家普遍建議維持在此標準值之內。
近年來也有不少透過儀器測量體質肪率進行評估的方式，數據比BMI更為精準，建議男性在15~25%上下，女性因有胸部等其他因素，則建議控制在在20~30%上下。不過因日常不易有測量的機會，建議可在部分醫療院所、健康檢查時測量。
體態不是瘦就好，過瘦健康問題樣樣來！
SUNNY營養師指出，人體不只體重過重容易影響健康，過瘦也容易造成各種影響。例如脂肪也是荷爾蒙的重要來源之一，過瘦可能使得荷爾蒙大亂，身體各項機能包括情緒等，就有可能受到影響，包括了易怒、焦慮、失眠等，女性也容易會有月經失調的情況出現。而過瘦除了荷爾蒙缺乏，也容易有體內養分不足的情況，兩者皆容易使得免疫系統低下，也就容易遭受感染、感冒、生病等。除此之外，過瘦的問題也不單僅限於脂肪，也包括了肌肉，肌肉較少、缺乏肌肉保護的情況下，除了行動易受到影響，也容易有骨折的情況發生。
良好體態更有助健康，營養師３招助健康增重！
SUNNY營養師表示，民眾若想要增重，重點應放在增加對健康有利的肌肉量，而非體脂肪。換句話說，增重的方法就相當重要。
像是許多民眾為達增重，會透過不正常的大量飲食、多吃油炸或含糖飲料、睡前大吃宵夜等方式進行，諸如此類，這些飲食方式只會徒增脂肪，長期下來恐怕也會增加三高、糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等風險。
SUNNY營養師建議，食物的挑選上多以原型食物為主，並且營養均衡，以健康為前提補充足夠的營養及每日所需的總熱量。當中可適度多補充優質的蛋白質，搭配阻力訓練，例如常聽到的舉重、伏地挺身等重量訓練，兩者為增加肌肉量的關鍵，缺一不可，同步進行便有助養成肌肉。而全脂牛奶因為是流質食物容易吸收，且富含碳水化合物、蛋白質等營養，適量的補充，特別對於當前體重較輕、胃口較小的人是個非常好的選擇。
除此之外，民眾常聽到的「少量多餐」有別於普遍認知，其實並不利於減肥，反而有助增重，關鍵在於多餐，多餐的情況下即便量少，胰島素也會不斷被啟動，甚至一直處於高點，此方法也是許多訓練者養成肌肉的方式之一，因為更有助於肌肉合成。