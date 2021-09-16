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龍劭華逝世，醫籲糖尿病積極治療，心肌梗塞是常見死因！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-09-16 18:00:00

台灣影帝龍劭華於2021/09/14逝世，據了解為疾病因素所致，雖確切疾病檢察官並無透漏，不過龍劭華日前就傳曾約11年左右未妥善控制糖尿病。

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義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師針糖尿病此事提醒，患者務必遵照醫囑用藥，妥善控制病情，因為糖尿病不控制就是疾病死亡當中最常見的原因之一。

糖尿病未妥善控制，心肌梗塞風險增３～５倍！

洪暐傑醫師表示，因疾病逝世最大的問題往往就是出自於心臟，例如心肌梗塞、心臟驟停等，糖尿病就是常見的原因之一。糖尿病未妥善控制，易使得心臟血管長期浸泡在糖份過高的血液當中形成病變，進而引發心臟相關疾病。

洪暐傑醫師指出，罹患糖尿病心肌梗塞的風險比一般人增加3~5倍之多，60歲以上罹患糖尿病，平均約減下6年壽命，若有心肌梗塞更會再減下6年。台灣60歲以上族群，約每5位就有1位糖尿病患者。每2位就有1位死於心血管疾病，65歲以上更是每3位糖尿病患者就有2位死於心血管疾病。這也是為什麼我們常聽到「得一次糖尿病如同一次心肌梗塞」，雖為慢性病，但相當危險，不可忽視。

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糖尿病應積極控制，避免身體各處壞光光！

除此之外，洪暐傑醫師也指出，糖尿病對人體的傷害不單單只有心血管，各路血管、器官、神經等也都會因為長期泡在高糖份血液當中，日久發生病變，例如腦中風、糖尿病視網膜病變、糖尿病腎病變、糖尿病神經病變等，並且也會影響到性器官，男性因血管受到影響，容易出現陽痿、不舉的情況，女性則因為尿道口糖份過高易孳生細菌造成細菌感染，對身體的影響是全面性的，務必要謹慎應對。

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糖尿病藥吃多會傷身？醫：錯，不吃才危險！

在糖尿病用藥、治療上，許多民眾會認為用藥過多會變成藥罐子、會對身體不好，或者打胰島素意味著糖尿病已經相當嚴重等，對此洪暐傑醫師表示都是錯誤的想法，相當要不得。

正如前述不斷強調的，糖尿病患者最大的危險，就在於整個身體「長期泡在糖水」中，造成身體各處病變，不用藥、不治療、不控制才是最大的問題。而胰島素也未必會是在糖尿病嚴重時才使用，糖尿病治療多的是在初期就以胰島素介入，藉此直接控制血糖，避免各項合併症出現，在病情控制後再作後續調整，因此民眾並不必感到害怕。

糖尿病什麼都不能吃？醫：取得平衡才是重點！

洪暐傑醫師再三提醒，糖尿病一定要積極治療、規律用藥，妥善控制病情，如遇需施打新冠疫苗、或者身體不適等各種原因欲停藥，也應與醫師做詳細討論，切勿自行停藥。日常生活也應做好調整，包括良好作息、培養運動、飲食控制等。

在飲食方面，醫師指出糖尿病患者並非什麼都不能吃，而是要懂得拿捏，含糖飲料、糕點、甜點等自然是應盡量避免，若要吃就是久久品嘗一口味道，不可貪多。澱粉類的食物則一樣可以吃，但以全麥麵包等全榖雜糧類為主，以取代白飯、白吐司等精緻澱粉。水果方面則多以低GI，也就是低升糖的水果為佳，如蘋果、芭樂等，一天最多一拳頭大小的份量。如此一來便可在生活和控制疾病當中取得平衡，更有利長期控制疾病，保障健康安全。

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