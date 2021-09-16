龍劭華逝世，醫籲糖尿病積極治療，心肌梗塞是常見死因！

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糖尿病未妥善控制，心肌梗塞風險增３～５倍！
洪暐傑醫師表示，因疾病逝世最大的問題往往就是出自於心臟，例如心肌梗塞、心臟驟停等，糖尿病就是常見的原因之一。糖尿病未妥善控制，易使得心臟血管長期浸泡在糖份過高的血液當中形成病變，進而引發心臟相關疾病。
洪暐傑醫師指出，罹患糖尿病心肌梗塞的風險比一般人增加3~5倍之多，60歲以上罹患糖尿病，平均約減下6年壽命，若有心肌梗塞更會再減下6年。台灣60歲以上族群，約每5位就有1位糖尿病患者。每2位就有1位死於心血管疾病，65歲以上更是每3位糖尿病患者就有2位死於心血管疾病。這也是為什麼我們常聽到「得一次糖尿病如同一次心肌梗塞」，雖為慢性病，但相當危險，不可忽視。
糖尿病應積極控制，避免身體各處壞光光！
除此之外，洪暐傑醫師也指出，糖尿病對人體的傷害不單單只有心血管，各路血管、器官、神經等也都會因為長期泡在高糖份血液當中，日久發生病變，例如腦中風、糖尿病視網膜病變、糖尿病腎病變、糖尿病神經病變等，並且也會影響到性器官，男性因血管受到影響，容易出現陽痿、不舉的情況，女性則因為尿道口糖份過高易孳生細菌造成細菌感染，對身體的影響是全面性的，務必要謹慎應對。
糖尿病藥吃多會傷身？醫：錯，不吃才危險！
在糖尿病用藥、治療上，許多民眾會認為用藥過多會變成藥罐子、會對身體不好，或者打胰島素意味著糖尿病已經相當嚴重等，對此洪暐傑醫師表示都是錯誤的想法，相當要不得。
正如前述不斷強調的，糖尿病患者最大的危險，就在於整個身體「長期泡在糖水」中，造成身體各處病變，不用藥、不治療、不控制才是最大的問題。而胰島素也未必會是在糖尿病嚴重時才使用，糖尿病治療多的是在初期就以胰島素介入，藉此直接控制血糖，避免各項合併症出現，在病情控制後再作後續調整，因此民眾並不必感到害怕。
糖尿病什麼都不能吃？醫：取得平衡才是重點！
洪暐傑醫師再三提醒，糖尿病一定要積極治療、規律用藥，妥善控制病情，如遇需施打新冠疫苗、或者身體不適等各種原因欲停藥，也應與醫師做詳細討論，切勿自行停藥。日常生活也應做好調整，包括良好作息、培養運動、飲食控制等。
在飲食方面，醫師指出糖尿病患者並非什麼都不能吃，而是要懂得拿捏，含糖飲料、糕點、甜點等自然是應盡量避免，若要吃就是久久品嘗一口味道，不可貪多。澱粉類的食物則一樣可以吃，但以全麥麵包等全榖雜糧類為主，以取代白飯、白吐司等精緻澱粉。水果方面則多以低GI，也就是低升糖的水果為佳，如蘋果、芭樂等，一天最多一拳頭大小的份量。如此一來便可在生活和控制疾病當中取得平衡，更有利長期控制疾病，保障健康安全。
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