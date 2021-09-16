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維持平日週一到週五的工作上學作息，即使在家辦公或就學，讓必須工作與學習的時間，盡量維持在平日朝九晚五的時間，並安排固定進餐與休息時間，避免因為在家同時工作反而失去合宜休息空間。也可運用服裝、用品、空間協助作息，一早起床更換為外出服，或是規劃部分空間為「工作學習區域」，藉由空間與服裝的轉換，協助心情在工作與休息模式中做適度轉換。
可運用科技，保持與親友之間的「連結」。使用視訊通話代替上門拜訪，跟朋友透過視訊一起用餐聚會進行興趣活動。疫情下人與人之間的情緒關懷與支持，顯得更加重要。週末休閒時間，善用在家可進行的休閒娛樂與運動，促進家人感情也維持體態健康，並做出與週間工作就學的區隔。
增加生活彈性與應變能力
工作目標設定為平常8成，因為遠距工作同時必須兼顧生活變動，須適度調整原本對工作期望與目標，提供自己更有彈性的緩衝空間。也要避免資訊爆炸，網路世代電視或網路上的資訊良莠不齊，疫情相關資訊過多更會讓人焦慮於無法消化。察覺到自己對於疫情或生活過度煩躁不安時，請關掉電視電腦與手機，進行別的活動讓自己沉靜下來並轉移注意力。
協助孩子面對疫情影響
提供正確且適合年齡的疫情相關資訊，孩童是藉由大人的眼睛來認識世界，以孩子年齡合適的語言與理解度，解釋因為病毒影響所造成的生活改變給孩童，理解是避免恐慌與協助情緒穩定的第一步。
保持親子間的「個人空間」，因為在家工作就學，親子間變成24小時沒有間隔的密切接觸，衝突勢必因此上升。給予自己或孩子適度的獨處時間與空間，父母察覺到自己或孩子已經在情緒爆發邊界時，分開冷靜放空可以避免不必要的衝突升溫。
共同面對因為疫情帶來的失落疫情可能造成家人親友之間分離、生活劇變、某些不可逆的失去（重則親友死亡離去、輕至預定活動取消），陪同孩童一起面對這部分情緒上的低落與憂鬱焦慮，可藉由一起規劃可近的未來給予正向期待與情緒調整。
資料來源：健康醫療網 疫情期間悶壞了 精神科醫師推薦情緒調適小技巧
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