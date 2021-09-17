國內車迷只能望梅止渴，Ford Fiesta 7代在海外推出小改款車型

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這次7代小改款Ford Fiesta在外觀的改變主要是將LED頭燈變成全車系標配，另外高階車型還配置了可改變光形的Matrix LED頭燈，尾燈部分也將LED燈源導入並採用燻黑處理讓外型看來更具個性，小改款同樣依各級別在水箱護罩及細節處各有不同造型藉以區分，高階的ST-Line版本則換成亮澤黑蜂巢水箱罩式樣，並加大保桿兩側導風口尺寸與導流鰭片，車漆也多了一款名為Mean Green新色，另外還提供7款新輪圈造型供車主選擇。
內裝的主要變動在駕駛儀表換上了12.3吋的全數位款式，隨著不同的駕駛模式儀表上的顏色與圖示也會隨之改變，另外擋風玻璃上的攝影機與導航功能相結合，藉以增加一項新的Wrong Way Alert警報功能，當系統在公速公路上發現禁止進入的警告標示，此時便會發出聲響及圖示提醒駕駛注意。
動力輸出維持改款前配置搭載1.0升3缸Ecoboost引擎，若無搭載48V輕油電系統的基本款其輸出為100匹馬力，另外兩款具備Hybrid系統的車型輸出分別為125匹及155匹馬力，高階的ST則在原有的1.5升渦輪引擎中調高10%的扭力峰值，0-100 km/h為6.2秒，極速可達230 km/h，同時駕駛模式新增Track選項，此功能會解除ESC限制以允許獲得更大限度的側滑能力，Ford目前尚未公布正式售價，在新增配備後預計會比現型車款稍貴，歐洲市場的交付日期預計落在明年初。