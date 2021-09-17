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乾癬性關節炎患者中，大約八成都是乾癬症狀先出現，再伴隨關節炎症狀，少數一成左右的患者是有關節炎症狀後才有乾癬症狀。林科名主任指出，乾癬性關節炎的臨床表現包含關節侵犯、指甲病變或是關節附近有新生骨頭長出，有些患者會出現手指或腳趾腫脹，形成「香腸指（趾）」。林科名主任提醒，乾癬性關節炎不只有皮膚與關節症狀，也會有其他症狀需特別留意，例如眼睛虹彩炎、腸道發炎疾病，因此患者須提高警覺性，不要只注意關節與皮膚，而忽略其他症狀的關聯性。
乾癬性關節炎有更好的選擇 生物相似性藥品降患者負擔
過去針對乾癬性關節炎的一線治療方式，主要以緩解關節疼痛的口服消炎止痛藥、及緩解皮膚症狀的外用類固醇藥膏為主。林科名主任表示，臨床上若患者對於第一線治療用藥效果不佳，除了搭配口服免疫調節劑外，可進一步評估是否使用療效更好的生物製劑治療。
許多患者對於生物製劑一定不陌生，但聽到生物製劑第一時間就會聯想到昂貴的藥價。林科名主任進一步補充，隨著生物製劑發展已超過20年，許多國際藥廠也在原廠藥物專利過期後，仿製相同結構的相似藥物，這種藥物主結構與原廠藥幾乎相同，稱為生物相似藥。生物相似藥在上市前會透過嚴格的相等性驗證及審查，確認其與原開發藥物的療效與安全性相似。對乾癬性關節炎患者來說，選用生物相似藥之生物製劑，其藥品費用只需要原廠藥價的85折甚至更低，且在效果、安全性都相似的情況下，能為患者減輕許多經濟負擔。
遵醫囑規則用藥 別讓疫情延誤病情
目前新冠肺炎疫情仍未穩定，民眾需注意防疫、減少不必要的外出，確實配戴口罩並注意社交距離。林科名主任提醒，乾癬性關節炎是發炎性疾病，患者應減少免疫系統異常活化，讓自己作息正常、適度運動並多休息。另外，治療重點是遵守醫囑、規則用藥、按時回診評估。林科名主任表示，醫療院所都有做好相關防疫措施，加上配戴口罩不只能預防新冠肺炎，也減少許多飛沫傳染疾病的感染風險，因此只要做好防護措施，到醫院是相對安全的。若是在疫情嚴重的情況下，仍擔心至醫院有感染風險，現在許多醫療院所因應政府政策推出視訊診療，患者可考慮以視訊問診方式取代現場問診。若疾病相對穩定的病友也可考慮開立連續處方簽以避免治療中斷。
資料來源：健康醫療網 乾癬性關節炎治療新趨勢 生物相似藥助患者不卡關
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