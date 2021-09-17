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沈若蘭院長分享，戴上口罩後，人與人視覺焦點會集中在眼睛、額頭，各式各樣的表情，更會開始注意以往忽略的細紋。額頭詢問最高的前三名分別是：抬頭紋、皺眉紋以及象徵事業貴人運的飽滿寬盈額頭。
眼部美容詢問度也很高，希望擁有明亮有活力的神情，具體內容如改善憔悴眼神（眼袋、淚溝）、凹陷的眼窩、大笑時的魚尾紋以及下垂的眼角。透過評估，部分民眾施以填充的注射劑型在眼部周圍與額頭，會具有視覺豐盈及減齡的呈現效果。動態皺紋則建議採用肉毒，改善因表情時而顯露的細紋，做積極型的防禦。
口罩下想修補 暗沉斑點與法令紋最想Delete
以往淡斑雷射是屬醫美微整最熱門的療程之一，疫情期間詢問度更是增加三成。醫美診所沈若蘭院長指出，雷射後最重要的就是術後的保養及修復，避免反黑。少數患者醫美術後的前幾日難免會有敏感泛紅與腫脹，而擔心周圍的注目詢問，疫情期間的口罩反而成了雷射術後最好的防護，因此改善暗沉的皮秒雷射外，杏仁酸煥膚、淨膚雷射、脈衝光等美白保養療程，也深受民眾喜愛。
年齡層擴大往下 電音波成新寵 肉毒也獲年輕人接受
越來越多民眾對於雷射術後的保養觀念已經開始建立，修復保養的期間需要小心維護。其中具有消費能力的輕熟女族群，傾向選擇沒有術後修復時間的電波、音波療程，做肌膚鬆弛的改善。而可改善眼部細紋的眼周探頭，因能減少細紋與視覺上的拉提，更是輕熟女間最想做的夢幻療程首選。
醫美療程的年齡層下擴，近期深受年輕網美指定的陳亮宇醫師表示，肉毒過去刻板印象是40-50歲需要消除皺紋時才選擇的項目，近期因網路資訊快速流通，韓國醫美的流行資訊與IG網紅的打卡分享，也逐漸在年輕一代族群的接受及造成疫情期間的話題。
▲陳亮宇醫師操作韓國熱門的療程
沈若蘭院長提醒，因施打的部位與療程效果，需依照個人的體質與五官呈現做評估，因此第一次想做醫美療程的民眾，除了術前要給專業的醫師做諮詢，更要慎選具有品質認證的診所才能擁有安全保障的醫美體驗。
資料來源：健康醫療網 口罩世代，醫美微整一起COVER
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