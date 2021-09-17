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獨居長輩線上團圓 活化認知、增加互動嘉義縣居家服務中心主任林月娥說，今年因疫情關係，採線上的方式，也安排接種過疫苗的居服員，到無電子設備或不諳操作3C產品的長輩家協助視訊。視訊活動內容主要融合中秋元素，包含懷舊歌曲、有獎徵答、柚子圖卡撕貼畫等，不只有趣味性，還能活化長輩認知、肌力運用、上肢及感官協調度，從完成小遊戲的過程中獲得成就感，脫離對於自身年老無用的態度。
多元社區照顧模式 顧及長輩尊嚴嘉基社區副院長周恬弘強調，在高齡比率居冠的嘉義縣，醫院經由居家服務、送餐服務、日間照顧、社區整體照顧個管服務、復能服務、居家醫療、交通服務、巷弄長照站、長青活力站等多元化的社區照顧模式，來滿足高齡者個別化、連續性、及多元化的照顧服務需求，約有2000名嘉義縣長輩得到尊嚴自主的生活照顧。
社區共生互助 實踐全人照顧理念嘉基院長姚維仁表示，嘉基多年來透過社區照顧精神及全人照顧理念，積極投入長期照顧服務工作。經由居家服務、送餐服務、日間照顧、社區整體照顧個管服務、復能服務、居家醫療、交通服務、巷弄長照站等多元化的社區照顧模式，來滿足高齡者個別化、連續性、及多元化的照顧服務需求，亦期待藉此喚起更多社區力量，一起為獨居長輩營造一個社區共生互助的溫馨安老生活圈。
資料來源：健康醫療網 獨居長輩中秋線上團圓 嘉基E化作伴
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