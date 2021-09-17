特企／台灣行動菩薩助學協會　把愛全聯在一起

社團法人台灣行動菩薩助學協會今年邁入第19年了。這18年來，助學助養的學生累計近上萬人次，發出的助學助養金約1.4億元，包括學雜費、營養午餐、課後輔導、發願成才技職教育等。有多名曾是協會幫助的孩子畢業後也回來當志工並加入協會，成為從手心向上變成手中向下的「行動菩薩」，啟動「善的循環」，這就是我們協會最珍貴的核心價值。我們每單周年，會到學校去探訪學生，了解學生的需求；雙周年，則是把我們協助的孩子接來台中舉辦「相見歡」活動，並藉活動為孩子們籌募助學款。





我是廣告 請繼續往下閱讀

今年剛好是雙周年的相見歡活動年，卻碰上新冠病毒疫情肆虐蔓全球，人類的生活遭受到前所未有的衝擊。原本我們預計在12月份要舉辦的「九族文化感恩之旅」，也在考量學校師生及所有贊助單位和志工的健康情況下忍痛取消了。但疫情的考驗並未退減，前學期孩子無法到校上課、老師變成直播主、家長變成全能老師、甚至有些家長因為疫情關係而失了工作。在這嚴峻的時刻，我們希望對孩子的關愛不因疫情而有所減少，也希望能為孩子的家庭做些什麼，因此在眾多的討論之下，我們決定與「勝群金屬股份有限公司」、「財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會」及「全聯福利中心」、「精湛建設股份有限公司」、「龍寶建設股份有限公司」及「麗明營造股份有限公司」共同舉辦「2021 愛你愛伊 把愛全聯在一起」之活動，以贈送愛心物資之方式取代群聚活動，共同達成協助弱勢學童之目標。





全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇表示，「一份愛心物資箱1000元，裡面的物資除了家庭會用到的米、麵跟油之外，還有美祿及麥片的沖泡包、豆漿保久乳、餅乾、玉米罐頭及鮪魚罐頭等等，既考量學生的喜好及營養，也讓學生家中其他成員可以一起享用。」同時，除了贊助物資經費外，也邀請全聯福利中心台中北屯區區經理及13位店經理一同分裝打包1200箱的愛心物資箱，讓全聯的夥伴們一同當企業志工做愛心，把愛從全聯分裝送出去。





社團法人台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華也表示，非常感謝「財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會」及「全聯福利中心」在得知協會提出這樣的方案後，二話不說的全力支持配合，除了協助愛心物資箱物品之挑選、協調物流分配之外，也特別贊助新台幣六十萬元整，與勝群金屬、精湛建設、龍寶建設及麗明營造等共同主辦此項有意義的活動。此贊助之金額，等於是贊助600箱(一半數量)的愛心物資箱給我們的助學生家庭，真的非常感謝及感恩。我們預計在11月份開始將愛心物資箱宅配到各個助學的學校，除此之外，為了讓助學的學童學會感恩，協會也設計了一本「感恩行善小手冊」讓學童填寫，如期完成者可獲得一張摸彩券，協會將擇日線上摸彩，抽出50位同學，可以獲得由「精英電腦股份有限公司」贊助提供的小筆電。





在這疫情不明的時代裏，不只產業面對嚴峻挑戰，各公益單位的捐款也大幅縮水，有些單位甚至不得已以減少幫助名額及金額求度難關，協會也面臨同樣的困境，但我們努力募款，咬牙撐住了「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」的信念，不但沒有刪除任何一位我們曾經助學學生的名單，相反的還略略增加名額，就是因為疫情沖擊許多人的家庭經濟，這時候我們反而要大力具足伸出援手，這才是協會的行善的精神。非常感謝所有的贊助單位及捐款人，在這個非常時期，仍然守候著行動菩薩，守護著我們的孩子。這場愛心物資贈送活動，我們仍持續在募款中，一份愛心物資箱只要1000元，即可以讓偏鄉的孩子們感受到社會大眾對他們的關愛。邀請大家一起共襄盛舉這場有意義的活動。所有的贊助款專款專用，在扣除開辦費用後將全數捐做孩子們的助學金，相關活動訊息歡迎大家來電洽詢協會秘書!





孩子是我們國家未來的棟梁，我們助學助養的工作，不只是培養我們國家未來主人翁的實力，我們愛的身教，也在向孩子傳達向上向善的精神。我們樂做孩子人生前進的扶手，我們始終相信，教育是人類升沉的樞紐，雖然沒有立竿見影之效，過程也寂寞而長遠，但不去做就不會有改變，而這改變的力量就來自您、我。一塊不嫌少，百萬不嫌多，我們誠摯的邀請您加入「台灣行動菩薩助學協會」的行列，為台灣這塊土地注入更多的正向能量。





感謝以下所有贊助單位，以及許多小額的愛心捐款，支持協會此活動





●共同主辦：





全聯福利中心、財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會、勝群金屬股份有限公司、精湛建設股份有限公司、龍寶建設股份有限公司、麗明營造股份有限公司





●聯合主辦：





Boss金巨翰實業股份有限公司、大山建設有限公司、方春生、百事成開發總經理楊玄吉、宏全國際集團、宏亞建設開發有限公司、我家油漆、昇旺國際實業有限公司、明躍國際健康科技股份有限公司、林碧秋、映興電子股份有限公司、春耕不動產經紀股份有限公司、原億昌機械股份有限公司、悟實建築開發股份有限公司、根園建設股份有限公司、翁燕如、財團法人陸府生活美學教育基金會、馬珊珊、執行力廣告總監楊鴻鵬、陳秀惠、莊鴻儒建築師事務所、勝眾不動產總經理詹豐澤、富宇建設股份有限公司、富旺國際開發股份有限公司、惠宇營建機構、晶要資訊有限公司、華相建設股份有限公司、精銳建設股份有限公司、臺中市建築師公會、聚德建設股份有限公司、磐興建設開發股份有限公司、樹德企業股份有限公司、聯聚建設股份有限公司、駿達聯合會計師事務所、鴻邑建設有限公司、豐穀建設開發股份有限公司、蘇興民





●聯合協辦：





正心不動產估價師聯合事務所、古典音樂台FM97.7、吳姿慧、長美堂廣告有限公司、夏利室內裝修設計有限公司、陳品竹、富宥廣告黃宇宏、寓國營造有限公司、黃寶珠、溫宗良、劉允彰、劉玉英、德寶廚房





源起





財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會於2011年12月正式成立，承接原全聯慶祥慈善事業基金會之兒童、少年業務，除致力照顧其基本生活所需外，更希望能增進彼等的心理健康滿足，期待不僅能使弱勢個案有尊嚴地生活，對未來也抱持樂觀、希望的態度，最後能發掘其能力、培養自信心，達到獨立自主之目標。





翩翩飛舞的蝴蝶翅膀四色分別代表追求夢想的重要元素：勇氣、希望、熱情與愛。而蝴蝶中心的光芒則展現出我們的服務對象心中延伸出的無限希望與夢想。





我們的服務





全聯福利中心將回饋社會及社區視為企業社會責任的要項之一，因此成立基金會，透過嚴謹評估、資源分配，有效地協助弱勢團體，以物資或經費方式補助社福單位完善之服務方案，為弱勢族群的社會福祉更盡一份心力，真正做到用之於社會。





秉持「化小愛為大愛」之理念，協助弱勢兒少：





心生勇氣 - 敢於做夢





看見希望 - 進而入夢





保持熱情 - 踏實築夢





用愛關懷 - 幸福圓夢



