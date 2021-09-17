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臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，脂漏性皮膚炎在頭皮、眉毛、前額、鼻翼兩側、耳後、前胸後背都有可能發生，症狀可見皮膚泛紅、出油、脫屑、搔癢，這些皮脂腺分泌旺盛的地方，和一種黴菌（皮屑芽孢菌）相關性高，當天氣變熱，或是季節交替，皮脂腺分泌增加，提供黴菌生長的營養，導致皮膚炎發作搔癢難耐，除了西醫外用抗菌及抗發炎外，中醫能提供內在體質的調理。
脂漏性皮膚炎在中醫屬於「面遊風」或「白屑風」或「鈕扣風」，因為搔癢發作不定處，所以與風邪有關，又常因飲食辛辣重口味，使脾胃有濕熱積在體內，導致頭面肌膚發炎，更重要的一點，是與個人體質有關，體質好比黴菌的生長環境，常用祛風除濕清熱的中藥做治療，改變環境自然黴菌無法生存。換膚方3.0是從脂漏性皮膚炎的內在調理，裡面的荊芥、防風可以祛風抗屑止癢，蒼朮、茯苓除濕消腫，連翹、石膏、黃芩抗炎抗菌，綜合三方面以減少皮脂線的分泌，使黴菌無法在皮膚快速繁殖，所以能夠與外用藥互相協助，達到效果倍增，治好脂漏性皮膚炎的皮膚。
飲食、心情、排便狀態要兼顧 才能緩解病情
飲食忌口要小心，除了降低重口味和油膩的食物之外，可以多吃一些清涼的食材比如西瓜、綠豆、薏苡仁、冬瓜等，如果體質偏寒，再搭配一點生薑茶調和即可。
排便順暢很重要，排便可以將身體的代謝廢物排除體外，這些代謝廢物也屬於濕氣的一種，故順暢了也能減少體內的濕氣，緩解脂漏性皮膚炎，所以需要補充蔬菜水果幫助排便順暢。
心情穩定不能少，情緒的穩定能夠減少脂漏性皮膚炎的發作，常見皮膚炎狀況穩定，一碰到壓力變大、睡眠不足，病況又反覆發作，可以從規律的作息著手，作息規律能夠使得情緒有穩定的好狀態。
中醫師推薦換膚茶飲 牛蒡子美肌茶
材料：牛蒡子6g、防風3g、生甘草3g。
煮法：將上述藥材做成茶包，泡熱水500cc喝。
使用方法：頭皮搔癢及脫屑多時，一天泡一杯來喝，連續三天快速緩解搔癢不適。
功效：牛蒡子祛風退熱，防風散風止癢，和牛蒡子都有抗菌效果，甘草則能調和藥性，共同止癢抗屑，解除肌膚不適。
注意事項：牛蒡子藥性偏涼，且能夠通便，適用於體質偏熱且容易便秘的人使用。
資料來源：健康醫療網 脂漏性皮膚炎導致頭皮發癢 服中藥可有效去屑止癢
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