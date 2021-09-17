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不過張太太隨即又想到其他事情並說：「我的胃似乎不太好，背部痛了好幾年，晚上常常睡不好，這些也可以幫我看嗎？」醫師笑答：「當然！我們科就是要照顧一個人全身的問題。對了，年紀大了容易骨質流失，為了避免骨折，要不要幫您安排骨質密度檢查呢？」
林彥安表示，這就是看診家醫科的好處，可以幫助就診病人省去輪流在各科候診的麻煩，能化繁為簡，服務多重症狀、多重疾病、多重用藥和多重就醫的患者，當然，醫師也會適時提供轉介，讓患者得到最佳的照顧品質。而家庭醫學科的另一大特色，就是將「預防勝於治療」的預防醫學融入在門診之中。
家庭醫學能協助患者 有效預防多種疾病
首先，家醫科醫師透過檢查及評估，可以有效幫助患者預防糖尿病，對於空腹血糖與糖化血色素已經升高，但未達糖尿病的民眾，可藉由各種非藥物的治療方式，搭配選擇性的藥物治療，規律追蹤，來避免病發為糖尿病。
除此之外，林彥安表示，還能預防心肌梗塞或中風等疾病，整體的預防方式包含戒菸、健康飲食、規律運動等生活習慣，以及控制肥胖、高血壓、高血糖、高血脂等慢性病。而以上方法同時也能減少阿茲海默症與血管性失智症（兩種最常見的失智症）的患病率。
規劃疫苗注射 以及防止身體失能
不同族群的民眾，適合不同的疫苗。流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗，能夠預防呼吸道重症；50歲以上可以接種帶狀皰疹疫苗；其他尚有人類乳突病毒疫苗，兩種三合一疫苗，A型、B型肝炎、與日本腦炎疫苗可以選擇。
另外也能協助患者預防身體失能，骨質疏鬆症、肌少症。林彥安表示，要預防老年失能，就須重視骨質疏鬆症與肌少症的防治。醫師透過理學檢查，搭配雙能X光吸光測定法，測量骨質密度和全身肌肉量，來診斷骨質疏鬆症與肌少症，並給予後續治療或衛教。診斷後也建議自費檢測血清中25-羥基維生素D，供民眾與醫師討論是否需要補充以促進骨骼肌肉健康。
資料來源：健康醫療網 家庭醫師提供全人照護 一次預防多種疾病纏身
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