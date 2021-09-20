房市／台中興大旁購屋自住兼置產　鎖定3房

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對此，信義房屋興大國光店專案經理楊弘至表示，台中市南區有兩所高知名度大學，分別是中山醫以及中興大學，都有不少家長有意願替子女購屋。除了就讀時間可能拉得較長，主要原因也包括2015年以來，房貸利率平均不到2%，同時，銀行存款利率卻持續維持低檔，因此這幾年有許多外地家長，考量台中房價相對北部親民，寧願替子女購屋而非租屋，成為學區周邊穩定交易量來源之一。
既然是為了就學的子女買房，楊弘至觀察，多數人都會要求距離學校不要太遠，最好是步行範圍內10分鐘的物件，7、8分鐘更佳，且最好擁有較佳的社區管理，符合條件的物件不只子女住得放心，未來若要出租，相對也更容易找到租客。至於格局上，部分人鎖定3房物件，可分租給其他學生，或者適合畢業、成家後繼續自住，而置產客則會購買套房產品。
進一步以興大周邊為例，楊弘至表示，當地較少新建案，如果對屋齡較在意的買方，多半不會考慮投報率高低，有釋出就會買進；若是屋齡20多年中古大樓3房，總價約在700萬上下，以整戶月租金1.5至2萬元來算，投報率約有3%左右；而若是純置產客戶，也會傾向購買更低總價的隔套公寓，投報率可有5%至6%，唯該類物件貸款成數較難拉高。