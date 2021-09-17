▲ Yamaha YZF-R7 正式上市！加碼 60 週年紀念車型，9/18~19 舉辦「R/World」體驗

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YZF-R7 研發目標乃是期望讓所有騎士皆可盡情發揮騎乘能力的頂尖運動車款，首先在外觀部分，承襲新世代 R 系列的家族外觀，不僅帶來強烈的視覺感受，更考量高速行駛下所需的空氣力學設計，讓騎士完整感受車輛性能。LED 頭燈位置設計在傳統車頭進氣口處，並有相當纖細比例，搭配新式油箱罩、運動化座椅，車尾更以空氣力學優化為打造宗旨。
YZF-R7立基於剛性平衡調整的輕量車架，導入 KYB 41mm 全可調倒立式前叉，與全新設計的多連桿後避震器；前煞車部分以 298mm 直徑雙碟盤結合四輻射卡鉗，搭配 Brembo 直推總泵。
動力方面，採用以十字曲軸概念開發、代號 CP2 的 689c.c. 直列雙缸引擎，採用 270 度不等間點火曲軸，搭載 A&S 滑動式離合器，具備 73.4 匹最大馬力與 6.8 公斤米最大扭力。
現場也展示 Yamaha 原廠選購精品，共計 26 項多樣選擇，從單人座墊蓋、防滑倒塊、煞車護弓、快排套件組、後齒盤護蓋、造型油箱包等一應俱全；同時展出 Yamalube RS4GP 頂級油品，擁有降低運轉阻力、極限操駕下的油品穩定性、直接的油門反應、更加換檔感受等優勢。