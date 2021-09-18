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炒青菜總變黑？她曝「一招」上桌秒被吃光：翠綠又有甜味

▲一名女網友直到最近才知道炒青菜時的訣竅，大讚直呼「還是要翠綠才有賣相！」（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名女網友直到最近才知道炒青菜時的訣竅，大讚直呼「還是要翠綠才有賣相！」（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-18 12:52:07

蔬菜種類相當多樣，不少人為了維持均衡營養，都會多吃以此保持身體健康。對此，就有一名女網友表示，直到最近才知道炒青菜時的訣竅，大讚直呼「炒菜還是要翠綠才有賣相！」

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原PO於臉書社團《家常菜》上發文，表示「現在才抓到炒青菜的訣竅！！！起鍋前再加一點米酒，更碧綠，以前都炒太久了，炒菜還是要翠綠才有賣相」。

▲女網友在炒青菜時加入米酒。（圖／翻攝家常菜臉書）
▲女網友在炒青菜時加入米酒。（圖／翻攝家常菜臉書）
貼文曝光後，隨即引來網友討論，「炒青菜時（家庭版）爆香後加水，大滾起泡時下米酒，再大滾下青菜調味料，炒幾下蓋鍋蓋15秒，開蓋炒幾下起鍋」、「點一些米酒會讓青菜保持翠綠而且更有甜味喔」、「煮空心菜可以放點米酒唷！每次家人都會吃光光」、「加米酒比較適合空心菜跟地瓜葉那種容易變色的葉菜類」。

不過，也有老饕指出「大火快炒」也是關鍵，直言「大火也是翠綠重點」、「從有小孩以後，家裡就再也沒有買米酒了，炒青菜基本上盡量大火短時間，既保留翠綠也保留營養喔」、「大火快炒，起鍋前才放鹽」、「大火炒，燜一下，一樣翠綠哦」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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