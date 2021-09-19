煮「茶葉蛋」不用滷包？老饕分享做法：這樣處理更好吃
茶葉蛋是許多人愛吃的小點，去便利商店時都會買個一、兩顆解解饞，而煮茶葉蛋也是有著一門學問，近日就有網友在網路上表示疑惑「煮『茶葉蛋』不用滷包？」沒想到就有老饕分享了做法，直言「這樣處理更好吃」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 10:02:12
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「『茶葉蛋』不用滷包煮會比較好吃嗎？」的文章表示，「我想問『茶葉蛋』這個料理，如果不用滷包去煮的話，會不會比較好吃阿？」原PO更接著說「因為我看大多數的煮法都有滷包去滷啦，但我其實覺得很問號，我一直以為茶葉蛋就是把茶葉丟到水裡面跟蛋一起煮而已耶！我奶奶有煮過，茶味會比較濃，但是要煮多久的時機好像比較難抓」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「不就雞蛋、冰糖、八角、醬油、紅茶包通通丟一起煮就好了嗎」、「以前超商是用醬油，那個醬油超香」、「滷包、醬油都要」、「茶葉蛋配茶葉煮滾就好了啊，你是要煮多久」、「就超商買茶葉蛋滷包+醬油+鹽巴煮幾天比較入味」、「滷包+醬油膏+可樂，好吃給各位參考」。
甚至更有老饕分享了做法「可以把水煮蛋、五花肉、豆干一起滷，五花肉川燙後煸一下，再加冰糖把它炒到融化，最後倒入薄鹽醬油、水大概1：5，煮滾後就放涼，當然中間有小細節，茶葉蛋這樣處理就很好吃了」。（編輯：王柏文）