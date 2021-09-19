吃剉冰最愛加什麼？「配料熱量」曝光　第一名竟不是波霸

中秋假期來到第二天，秋老虎持續發揮，各地天氣悶熱、氣溫偏高，讓不少人熱得簡直受不了，紛紛來碗剉冰消暑。不過你吃剉冰時，最愛加什麼配料呢？美女營養師高敏敏就分享了「各式剉冰配料熱量排行榜」，提供給民眾參考。





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▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

花生

波霸珍珠和蜜紅豆／蜜綠豆／密花豆

薏仁

其餘配料熱量則如下：西米露165kcal、粉粿165kcal、蜜地瓜／蜜芋頭150kcal、煉乳143kcal、粉條130kcal、芋圓125kcal、各式果醬120kcal、布丁一顆110kcal、湯圓105kcal、椰果75kcal、蒟蒻53kcal、仙草9kcal、愛玉6kcal和糖水35-50kcal（100ml）。





▲營養師高敏敏分享了各式剉冰配料的熱量排行榜。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲營養師高敏敏分享了各式剉冰配料的熱量排行榜。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

另外像是花生屬於油脂類，更要注意攝取量；因此她建議可以選愛玉、仙草、蒟蒻和椰果這種低熱量的為主；而糖水也建議用天然代糖水，清爽少負擔，美味也不減，「現在知道剉冰配料怎麼選了嗎？過癮同時也不能忽視熱量喔」。（編輯：郭佩蓉）





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