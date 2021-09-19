吃剉冰最愛加什麼？「配料熱量」曝光 第一名竟不是波霸
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 16:25:08
中秋假期來到第二天，秋老虎持續發揮，各地天氣悶熱、氣溫偏高，讓不少人熱得簡直受不了，紛紛來碗剉冰消暑。不過你吃剉冰時，最愛加什麼配料呢？美女營養師高敏敏就分享了「各式剉冰配料熱量排行榜」，提供給民眾參考。
營養師高敏敏分享了「各式剉冰配料熱量排行榜」，以下均為每一份加料約45g（=3湯匙）之熱量估值。第一名為「花生」，245kcal、第二名為「波霸珍珠和蜜紅豆／蜜綠豆／密花豆」，195kcal、第三名則是「薏仁」，169kcal。
其餘配料熱量則如下：西米露165kcal、粉粿165kcal、蜜地瓜／蜜芋頭150kcal、煉乳143kcal、粉條130kcal、芋圓125kcal、各式果醬120kcal、布丁一顆110kcal、湯圓105kcal、椰果75kcal、蒟蒻53kcal、仙草9kcal、愛玉6kcal和糖水35-50kcal（100ml）。
「熱量前三名根本都是大家的最愛」，高敏敏說，若這些配料一起吃，一碗冰直接超過500大卡，「因為蜜紅豆／蜜綠豆／蜜花豆都是蜜過糖的澱粉，熱量自然比較高，建議大家在選擇這種澱粉類的豆時，選一種就好了」。
另外像是花生屬於油脂類，更要注意攝取量；因此她建議可以選愛玉、仙草、蒟蒻和椰果這種低熱量的為主；而糖水也建議用天然代糖水，清爽少負擔，美味也不減，「現在知道剉冰配料怎麼選了嗎？過癮同時也不能忽視熱量喔」。（編輯：郭佩蓉）
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