滷豬腳倒可樂正確？女「做錯1步」全毀 媽驚：誤會大了
不少人愛吃豬肉，而用豬肉做出來的美味佳餚不勝枚舉，其中滑嫩Q彈的「滷豬腳」，富含膠原蛋白，且營養美味，更是許多台人的最愛，而不少人都會加入可樂來滷製，甜度適中且口感彈牙。不過，近日就有網友分享自己滷豬腳時倒入可樂，結果卻出現悲劇，其原因曝光後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 11:41:06
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這篇是個漏氣文，常常有人說滷東西要用什麼醬料滷，第一個想到的就會是可樂，但是我就是太笨，我竟然倒了最大瓶2200毫升的可樂下去，結果根本不能吃，因為甜到破表，記得要問清楚可樂需要多少量才能滷啊.....最後全部倒廚餘桶了！」
只見貼出的照片，儘管滷豬腳外觀看起來非常入味且美好，但因為原PO誤會可樂要倒一大瓶，導致整道豬腳太甜根本吃不下。貼文一出，不少網友紛紛回應「.....這真的誤會大了」、「失敗為成功之母...第一次難免」、「沒有第一次的失敗，哪來後面的成功」、「實在有點可惜，因為外觀看起來超入味的」。
另外，也有不少婆媽分享正確比例「其實可樂一罐易開罐的就夠了！ 不用再另外加糖了唷」、「可樂只需要一瓶330毫升的就夠囉！」、「一鍋只要330毫升的可樂，加上半碗醬油就夠了」、「我都一鍋滷汁3公升左右，倒一鋁罐可樂或碳酸飲料，糖分不足部份再用冰糖或二砂」、「先倒一瓶330的可樂即可，如果覺得不夠甜，再加入一些冰糖調整」。（編輯：張嘉哲）