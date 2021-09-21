一喝酒就臉紅？醫曝恐怖真相：這是生病　想練酒量下場GG

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意味著體內缺乏代謝酶「ALDH2」，這屬於一種基因缺陷，因此臉紅是一個保護機制

日後罹患癌症的機會高出常人，不只需要節制，最好不要喝。

▲皮膚科醫師蔡逸姍表示，喝酒臉會漲紅，其實是一種基因缺陷。（圖/pixabay）

罹患食道癌的機率會增加100%、頭頸癌50%，還有口腔癌的機率也會大幅上升