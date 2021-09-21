一喝酒就臉紅？醫曝恐怖真相：這是生病 想練酒量下場GG
許多人常常在歡慶聚餐時，都會小酌幾杯，但你是否發現，身邊有些人或者自己喝完酒之後，臉部就會開始泛紅，經常詢問狀況後，當事人也通常回應「沒事啦！我本來喝酒就會臉紅！」但其實這是身體給出的警訊，皮膚科醫師蔡逸姍就上節目警告，透露「這其實是生病了！」臉紅的反應是身體警告不能喝酒的自我保護機制。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 12:43:15
蔡逸姍日前上節目《醫師好辣》中表示，一喝酒臉就漲紅的人，意味著體內缺乏代謝酶「ALDH2」，這屬於一種基因缺陷，因此臉紅是一個保護機制，這類人別以為可透過「訓練酒量」讓自己變得更能喝，缺乏代謝酶ALDH2者一旦被訓練酒量、喝得更多，日後罹患癌症的機會高出常人，不只需要節制，最好不要喝。
而外科醫師江坤俊也曾在《健康2.0》節目中提到，代謝酒精需要一種重要酵素名為「乙醇去氫酶」，酒精就是乙醇，在人體要先被代謝成乙醛（具毒性），再由乙醇去氫酶代謝成乙酸（無毒性），如果缺乏酵素，酒精就無法從乙醛代謝成乙酸，乙醛是一個非常毒的致癌物，在人體累積後會造成周圍血管擴張，所以臉才會脹紅，並造成噁心、嘔吐等不適反應。
江坤俊直指，乙醛已經被世界衛生組織國際癌症研究署列為一級致癌物，若缺乏酒精代謝酵素，且又每天喝超過30g的純酒精，相當於2杯紅酒的量，罹患食道癌的機率會增加100%、頭頸癌50%，還有口腔癌的機率也會大幅上升，因此當身邊朋友或自身有這種喝酒後會臉紅的狀況後，不建議繼續飲酒，民眾可要特別注意。（編輯：張嘉哲）
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