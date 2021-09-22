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結束預告 Toyota公布全新Tundra內外資訊正式亮相

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-22 00:25:20

針對全新Tundra Toyota之前已陸續釋出資訊，並在日前預告將於9/19正式發表，而Toyota也依約公布Tundra規格資訊，讓車迷終於可以了解配備內容與性能實力。

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關於Tundra從Toyota公部車頭外觀圖就可以發現，新Tundra透過寬大水箱護罩與車身強而有力的折線筆觸，進而營造出充滿力量粗曠感受。而此設計也延續至車內，座艙格局採用和外觀相的線條，使其內外有著相呼應的風格，讓駕駛從外到坐進車內都能感受到Tundra欲傳達的力量。

在寬大水箱護罩與車身係條筆觸帶領下，新世代Tundra擁有強而有力的粗曠感受。
在寬大水箱護罩與車身係條筆觸帶領下，新世代Tundra擁有強而有力的粗曠感受。
但在粗曠形象中Tundra也提供12.3吋數位儀表、低規8吋/高規14吋中控螢幕、”Hi/Hello/OK Toyota”語音聲控、地形模式（MTS、DAC/Crawl、Tow / Hau）與TSS 2.5（ DRCC主動車距控制、LTA車道維持、BSM盲點偵測、RCTA後方交通警示）等現代數位化智慧輔助配備。

Tundra座艙除有強悍線條也有許多科技配備。
Tundra座艙除有強悍線條也有許多科技配備。
配備12.3吋數位儀表。
配備12.3吋數位儀表。
地形模式讓Tundra擁有出色的越野能力。
地形模式讓Tundra擁有出色的越野能力。
Tundra動力也如預期中搭載3.5升V6渦輪引擎，具有389hp/66.2kgm最大動力輸出，至於高規車型則是就是搭載iForce Max Hybrid引擎，最大動力則有437hp/80.6kgm，變速系統方面所有車型皆配置10速自排系統。

針對貨斗載重部分，Tundra提供5.5呎、6.5呎及8.1呎規格，同時也採用SMC複合材料強化耐用度，同時重量還能減輕20%，此外載重能力還較之前提升11%來到880公斤，而拖曳能力也提升17.6%擁有5,443公斤水準。除了擁有強悍動力與載重拖曳表現外，對於一般乘坐也預告將基於GA-F平台打造，後懸吊圖也取消葉片彈簧改採多連桿設定，並配備AVS阻尼可調電子懸吊提升乘坐舒適性，而TRD PRO車型則改配備 Bilstein懸吊。

Tundra搭載3.5升V6渦輪引擎(389hp/66.2kgm)與iForce Max Hybrid(437hp/80.6kgm)兩種引擎。
Tundra搭載3.5升V6渦輪引擎(389hp/66.2kgm)與iForce Max Hybrid(437hp/80.6kgm)兩種引擎。
Tundra拖曳能力較之前提升17.6%擁有5,443公斤水準。
Tundra拖曳能力較之前提升17.6%擁有5,443公斤水準。
Tundra後懸吊改為多連桿，並配有AVS阻尼可調電子懸吊。
Tundra後懸吊改為多連桿，並配有AVS阻尼可調電子懸吊。
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