專屬女生的寵物是？網狂點名「牠」：看到就會露出姨母笑
比起生小孩，現代人似乎更樂於養寵物。寵物不僅可以陪伴我們，每天看到牠們可愛的模樣更能保持良好心情，讓人會心一笑。就有網友好奇詢問大家，「倉鼠是女生專屬寵物嗎？」認為女生只要看到倉鼠都會直呼可愛，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 12:25:45
原PO在PTT發文表示，自己因為女友喜歡倉鼠，才跟著進入這個世界。而陪女友參加幾次倉鼠相關活動後發現，參加者幾乎都是女生，就算有男生也是陪女朋友來的，讓原PO驚呼「除了小朋友之外，只有女生會養倉鼠吧？」
原PO更指出女生看到倉鼠都會露出姨母笑，直誇好可愛。雖然原PO也認同倉鼠可愛，但卻不會因此想要養倉鼠。最後不禁好奇詢問大家，「倉鼠是女生專屬寵物吧？為何倉鼠能夠擄獲女人的心呢？」
網友們紛紛在底下留言回覆說，「我是男友買給我養，我專職照顧」、「我有加社團，男女比例比動森社團還誇張」、「可愛」、「有看過男生養」、「我表弟超想養倉鼠」。
據了解，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）曾分享飼養倉鼠的一些基本知識，包括倉鼠是夜行性動物，喜歡挖洞和囤積食物，且倉鼠非常聰明、學習能力強，但個性容易緊張害怕，需要更多安全感。另外許多倉鼠不適合團體生活，且很容易從飼主身上被傳染感冒或其他病毒，主人需要特別注意這方面的相關問題。決定飼養任何寵物前，一定要多了解相關知識並仔細考慮，千萬不要因為可愛就一時衝動。（編輯：倪浩軒）