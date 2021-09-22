▲ 車輛中心銲接 CAE 分析技術 應用於電動車輛、儲能產業

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車輛中心工程分析中心吳建勳副理表示，掌握銲深與銲接強度是雷射銲接製程的關鍵技術，以方形金屬殼體鋰電池為例，考量電池使用安全性，鋰電池芯之電解液一旦暴露在空氣中就會產生燃燒爆炸之風險，需確保導電條(BusBar)與電池芯電極接點銲接或接合強度，避免因短路或殼體接合處強度不足導致使用上的危險。因此透過銲接或接合強度的力學模擬及量測驗證，先保證銲接強度，並進一步運用電池可靠性測試項目之模擬分析與測試驗證，確保整體電池系統的使用安全性。
過去國內業者在銲接品質的掌握與控制上，大多倚賴銲接師傅的經驗於現場進行，甚難於事前即掌握銲接強度與品質，即便現在使用機器手臂，也需要先行了解究竟要銲到多少才是最佳品質。所以運用 CAE 分析技術，可在銲接前模擬各項製程條件進行調整與模擬分析，減少試誤所造成的成本耗費，並評估銲接強度及結構安全性分析，確認符合國際規範要求後，再進行產品製造組裝，精準又快速。
車輛中心運用銲接及結構 CAE 模擬技術，應用於電動車輛及儲能產業上，除了協助業者針對鋰電池電極接合銲接強度設計評估外，亦延伸至車輛結構銲接強度與耐久評估，可大幅減少業者產品設計試誤成本，減少銲接失效，提升產品使用可靠性能。